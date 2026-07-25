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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

زنده‌یاد اکبر عبدی خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید

زنده‌یاد اکبر عبدی خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید

سخنگوی دولت نوشت: زنده‌یاد اکبر عبدی با استعداد کم‌نظیر و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به درگذشت اکبر عبدی هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون در فضای مجازی نوشت: ایران، یکی از چهره‌های ماندگار و مردمی هنر خود را از دست داد. زنده‌یاد اکبر عبدی با استعداد کم‌نظیر و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید. درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همه دوستدارانش تسلیت می‌گویم.

کد مطلب 6898283
محسن صمیمی

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