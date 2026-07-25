به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح شنبه با تشریح وضعیت جوی دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز کماکان وزش بادهای جنوب شرقی پدیده غالب مناطق دریایی استان به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز خواهد بود.
وی افزود: دریا در این نواحی به ویژه در ساعات صبح و ظهر، مواج و متلاطم پیشبینی میشود و توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در صورت امکان از تردد در محدوده جاسک تا بندر خمیر در ساعات صبح تا ظهر خودداری شود، چرا که در ساعات بعدازظهر و شب شرایط دریا نسبت به ساعات ابتدایی روز بهتر خواهد شد.
حمزهنژاد با بیان اینکه وزش باد جنوب شرقی (کوش) تا بعدازظهر دوشنبه پنجم مردادماه ادامه خواهد داشت، گفت: طی این مدت، به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شرایط برای وقوع رگبارهای تابستانی در ارتفاعات استان بهخصوص شهرستان بشاگرد مهیا است.
وی تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای ناگهانی از صعود به ارتفاعات، قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق باید بهطور جدی خودداری شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: این شرایط در ارتفاعات بشاگرد، حاجیآباد، جنوب استان کرمان و ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
حمزهنژاد، گفت: در نیمه دوم هفته از شدت وزش باد جنوب شرقی در سطح دریا و میزان رگبارهای تابستانی در ارتفاعات استان کاسته خواهد شد، اما افزایش دما پدیده غالب جوی خواهد بود.
وی همچنین وضعیت جزر و مد امروز را اعلام کرد و افزود: ساعت مد امروز ۹ صبح و زمان جزر ساعت ۱۴ خواهد بود.
بندرعباس - کارشناس هواشناسی هرمزگان از افزایش دمای هوا در نیمه دوم هفته خبر داد و گفت: با کاهش ناپایداریهای جوی گرمای هوا در استان بیشتر میشود و از صعود به ارتفاعات بشاگرد خودداری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح شنبه با تشریح وضعیت جوی دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز کماکان وزش بادهای جنوب شرقی پدیده غالب مناطق دریایی استان به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز خواهد بود.
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