به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با تشریح وضعیت جوی دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز کماکان وزش بادهای جنوب شرقی پدیده غالب مناطق دریایی استان به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز خواهد بود.



وی افزود: دریا در این نواحی به ویژه در ساعات صبح و ظهر، مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.



رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در صورت امکان از تردد در محدوده جاسک تا بندر خمیر در ساعات صبح تا ظهر خودداری شود، چرا که در ساعات بعدازظهر و شب شرایط دریا نسبت به ساعات ابتدایی روز بهتر خواهد شد.



حمزه‌نژاد با بیان اینکه وزش باد جنوب شرقی (کوش) تا بعدازظهر دوشنبه پنجم مردادماه ادامه خواهد داشت، گفت: طی این مدت، به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شرایط برای وقوع رگبارهای تابستانی در ارتفاعات استان به‌خصوص شهرستان بشاگرد مهیا است.



وی تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای ناگهانی از صعود به ارتفاعات، قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق باید به‌طور جدی خودداری شود.



رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: این شرایط در ارتفاعات بشاگرد، حاجی‌آباد، جنوب استان کرمان و ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.



حمزه‌نژاد، گفت: در نیمه دوم هفته از شدت وزش باد جنوب شرقی در سطح دریا و میزان رگبارهای تابستانی در ارتفاعات استان کاسته خواهد شد، اما افزایش دما پدیده غالب جوی خواهد بود.



وی همچنین وضعیت جزر و مد امروز را اعلام کرد و افزود: ساعت مد امروز ۹ صبح و زمان جزر ساعت ۱۴ خواهد بود.