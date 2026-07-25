به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر لزوم حمایت از پیمانکاران عمرانی و تسهیل فرآیندهای قراردادی، از ابلاغ ۱۰۶ حکم حمایتی از سوی دولت برای بخش خصوصی در دوران جنگ خبر داد و نسبت به بی‌توجهی به این احکام در برخی دستگاه‌ها انتقاد کرد.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای پیمانکاران به دلیل افزایش هزینه‌ها و تعدیل‌های قیمت، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان، نباید با پیمانکاران با نگاه سخت‌گیرانه برخورد کنند و برای هر موضوعی سراغ آنها بروند، جبران خسارت تعدیل‌ها به پیمانکاران بسیار هزینه‌برتر از این است که یک پیمان را متوقف و پیمانکار جدید انتخاب کنید یا یک قرارداد جدید منعقد کنید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: برخی پیمانکاران گلایه دارند که مسئولان در شهرستان‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای، کار را برای آنها دشوار می‌کنند، بنابراین لازم است مدیران استانی اصطکاک‌ها را کاهش دهند و در چارچوب قانون، مساعدت‌های لازم را به این قشر داشته باشند.

رمضانی با تأکید بر اینکه قیمت‌های متریک و احجام در چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است، از رئیس اتاق بازرگانی خواست تا موضوعات و مشکلات پیمانکاران را برای حمایت از این قشر به شورای عالی فنی کشور ارسال کند تا بتوان تصمیمات ویژه‌ای برای استان اتخاذ کرد.

وی با اشاره به شرایط جنگ و اقدامات حمایتی دولت، عنوان داشت: در دوران جنگ، دولت بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی به استان‌ها ابلاغ کرده است، اما متأسفانه بسیاری از این احکام در بعضی از دستگاه‌ها باقی مانده و حتی در اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز نسبت به آنها بی‌توجهی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری خواستار همگرایی و اطلاع‌رسانی دقیق این احکام به بخش خصوصی شد و گفت: باید همه دستگاه‌ها متحد شوند و این احکام را جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت‌های قانونی که برای شرایط جنگ ایجاد شده، بهره‌مند شوند، لازم است این تسهیلات را در سطح استان متمرکز کرده و به بخش خصوصی معرفی کنیم تا از این فرصت‌ها استفاده شود.

رمضانی با اشاره به نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، یادآور شد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی مشورتی دولت و بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی ایفا کنند و انتظار داریم این کمیسیون‌ها با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

