  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

هشدار پارلمان یمن درباره تشدید تنش از سوی عربستان

هشدار پارلمان یمن درباره تشدید تنش از سوی عربستان

پارلمان یمن در بیانیه‌ای عربستان را مسئول کامل پیامدهای تشدید تنش اخیر دانسته و گفت : این تحرکات عامل بی‌ثباتی منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مجلس یمن در بیانیه ای عربستان سعودی را مسئول کامل پیامدهای تشدید تنش‌های اخیر دانست و اعلام کرد که این روند، امنیت و ثبات منطقه را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

در این بیانیه تاکید شده است که مردم یمن و نیروهای مسلح این کشور حق دارند برای مقابله با تجاوز و بازپس‌گیری تمامی حقوق مشروع خود، از همه گزینه‌های مناسب و بازدارنده استفاده کنند.

مجلس یمن اعلام کرد: تحریم و گرسنه نگه داشتن ملت یمن قابل قبول نیست و حاکمیت یمن و امنیت مردم آن خط قرمزی است که قابل چشم پوشی نیست.

کد مطلب 6898806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها