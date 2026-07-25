هشدار پارلمان یمن درباره تشدید تنش از سوی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مجلس یمن در بیانیه ای عربستان سعودی را مسئول کامل پیامدهای تشدید تنشهای اخیر دانست و اعلام کرد که این روند، امنیت و ثبات منطقه را با تهدید جدی مواجه میکند.
در این بیانیه تاکید شده است که مردم یمن و نیروهای مسلح این کشور حق دارند برای مقابله با تجاوز و بازپسگیری تمامی حقوق مشروع خود، از همه گزینههای مناسب و بازدارنده استفاده کنند.
مجلس یمن اعلام کرد: تحریم و گرسنه نگه داشتن ملت یمن قابل قبول نیست و حاکمیت یمن و امنیت مردم آن خط قرمزی است که قابل چشم پوشی نیست.
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