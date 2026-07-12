به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این درحالی است که شرکت های فناوری از افزایش قابل توجه قیمت محصولاتشان خبر داده اند.

اپل قصد دارد آیفون ۱۸ را با سیستم هوش مصنوعی ارائه کند و همزمان بسیاری از مشتریان به سبک قدیمی روی آورده‌اند و دوباره به سراغ آیپاد نانو و آیپاد شافل‌های دهه ۲۰۰۰ می‌روند. این روند فراتر از گرایش به نوستالژی و بیشتر یک تصمیم مالی است.

آنجی کاردونا نلسون که دستگاه های ریفبریشد را در پلتفرم ای بی می فروشد، در این باره می گوید: از آنجا که فناوری های جدید پرهزینه تر می شوند، مصرف کنندکان به دنبال ارزش هستند.

به گفته وی لپ تاپ های دست دومی که معمولا چند هفته در ای بی خاک می خورند، اکنون چند ساعت پس از پست شدن به فروش می رسند.

لورن بنتون مدیرعامل پلتفرم محصولات فناوری ریفبریشد در آمریکا به نام بک مارکت می گوید: به محض اینکه اپل از افزایش قیمت خبر داد ما به سرعت شاهد تاثیر آن بودیم.

ماه گذشته اپل قیمت رایانه های مک بوک را ۱۵ تا ۲۰ درصد و آی پد را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داد. این افزایش قیمت یک هفته پس از آن اعمال شد که تیم کوک مدیر ارشد اجرایی شرکت در مصاحبه ای اعلام کرد اپل برای جبران هزینه های تراشه حافظه قیمت محصولاتش را افزایش می دهد و وضعیت فعلی بازار را بی ثبات خواهند.

یک روز پس از افزایش قیمت محصولات اپل، فروش رایانه های ریفبریشد مک بوک در بک مارکت ۶۲ درصد در مقایسه با هفته قبل از آن افزایش یافت. همچنین مایکروسافت ماه گذشته اعلام کرد از ابتدای آگوست قیمت ایکس باکس ها را برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی ۱۰۰ دلار و برای مدل های یک ترابایتی ۱۵۰ دلار افزایش می دهد.

تیم ایکس باکس درباره افزایش قیمت ها گفت: متاسفانه حافظه ذخیره کنسول ها بیش از ۲.۵ برابر گران شده و ما تخمین می زنیم تا پاییز ۲۰۲۷ میلادی دوبرابر دیگر رشد کند.

سونی در آوریل سال جاری میلادی قیمت دستگاه های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۵ پرو و پلی استیشن پورتال را به دلیل فشار ادامه دار در چشم انداز اقتصاد جهانی افزایش داد.

یک نظر سنجی در وب سایت سی نت در ماه آوریل نشان داد ۴۸ درصد شهروندان آمریکایی خرید کالای فناوری دست دوم را در سال گذشته بررسی کرده اند.