کمبود جهانی تراشه به مک بوک ایر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، مارک گورمن خبرنگار نشریه بلومبرگ معتقد است این کمبود که درنتیجه تقاضای زیاد از سوی شرکت های هوش مصنوعی تشنه تراشه ایجاد شده، روی رایانه هایی رده بالای مک مینی و مک استودیو تاثیر گذاشته است اما به نظر می رسد اپل هم اکنون برای حفظ ذخایر مک بوک ایر با چالش روبرو شده و خرده فروشان نیز اعلام کرده اند ذخایر این محصول بیش از پیش محدود شده است.

در واقع هرکسی که سعی کند یک مک بوک ایر از وب سایت اپل بخرد باید تا نیمه آگوست برای خرید دستگاهی با تنظیماتی خاص تا سپتامبر منتظر بماند.

گورمن در این باره می گوید اپل مشغول فعالیت است تا با افزایش قیمت ها و تامین حافظه از تامین کنندگان چینی این چالش را برطرف کند.

در همین حال، این شرکت جدیدترین کمپین تبلیغاتی ویژه بازگشت به مدرسه خود را که قرار بود از ماه ژوئن آغاز شود، به تعویق انداخت. همچنین برای نخستین بار محتوای بازاریابی شرکت بیشتر روی مدل های پایه مک بوک پرو متمرکز است و حتی در آن هشدار داده شده« ارائه مک بوک منوط به موجود بودن آن است».