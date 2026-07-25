به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عیسیزاده، اظهار کرد: پس از حدود ۲ ماه برنامهریزی، هماهنگی و آمادهسازی، کاروان برپایی موکب روز چهارشنبه هفته گذشته از آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم(ع) زنجان به سمت مرز خسروی اعزام شد. این کاروان با همراهی ۲۰ خادم افتخاری و یک دستگاه کامیون حامل تجهیزات و اقلام مورد نیاز، در محل استقرار موکب مستقر شد و از امروز، دوم مردادماه، خدمترسانی خود را به زائران آغاز کرده است.
وی افزود: در مرحله نخست، خدمات موکب با توزیع آب و چای آغاز شده و از امروز، پذیرایی از زائران با وعدههای غذایی نیز انجام میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان زنجان با تشریح برنامههای این موکب گفت: اقامه نمازهای جماعت سهگانه، توزیع وعدههای صبحانه، ناهار و شام، توزیع اقلام فرهنگی، استقرار مبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه برای فعالیتهای تبلیغی، مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه رهبر شهید انقلاب و تبیین فرهنگ انتظار و معارف مهدوی، از جمله خدمات پیشبینیشده در این موکب است.
وی درباره خادمان و نحوه تأمین هزینههای موکب نیز اظهار داشت: تمامی خادمان این موکب از کارکنان ادارهکل اوقاف، خادمان امامزادگان و بقاع متبرکه و نیروهای داوطلب مردمی هستند که بهصورت افتخاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت میکنند. همچنین هزینههای این موکب از محل درآمد موقوفاتی تأمین میشود که با نیت اطعام و خدمت به زائران حسینی وقف شدهاند و بخش قابل توجهی از موقوفات استان زنجان نیز به همین نیت اختصاص یافته است که نشاندهنده ارادت عمیق مردم این استان به ساحت مقدس سیدالشهدا(ع) است.
حجتالاسلام عیسیزاده با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی برای سفرهای زیارتی اظهار داشت: خدمترسانی موکب شهدای کربلا از امروز، دوم مردادماه، آغاز شده و تا دو روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت. مرز خسروی به دلیل نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، شرایط مناسب آبوهوایی، امکانات مطلوب و ازدحام کمتر، یکی از بهترین مسیرهای تردد زائران اربعین به شمار میرود و امیدواریم توفیق میزبانی و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را داشته باشیم.
گفتنی است ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان برای نهمین سال با بهرهگیری از ظرفیت موقوفات، امامزادگان و بقاع متبرکه، در عرصه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی حضور فعال دارد و امسال نیز با برپایی موکب شهدای کربلا در مرز خسروی، خدمات فرهنگی، تبلیغی و رفاهی متنوعی به زائران ارائه میکند.
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