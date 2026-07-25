به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی فصل تابستان سال ۱۴۰۵، به اطلاع می‌رساند از این پس پرونده‌های ثبت‌سفارش با حالت «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» نیز مشمول سهمیه بازرگانی بوده و مطابق ضوابط سهمیه بازرگانی بررسی و محاسبه خواهند شد.

همچنین، به جهت ادغام سهمیه‌های بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری و ۵۰۰ هزار دلاری در سهمیه بازرگانی، کلیه ثبت‌سفارش‌های معتبر ذیل این حوزه‌ها، به مصارف حوزه بازرگانی منتقل شده‌اند.

سایر مفاد اطلاعیه قبلی کماکان به قوت خود باقی است.