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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

انتقال پرونده‌های ۵۰۰ هزار دلاری به حوزه سهمیه بازرگانی

انتقال پرونده‌های ۵۰۰ هزار دلاری به حوزه سهمیه بازرگانی

بنا بر اعلام سامانه جامع تجارت، پرونده‌های «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» به حوزه سهمیه بازرگانی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی فصل تابستان سال ۱۴۰۵، به اطلاع می‌رساند از این پس پرونده‌های ثبت‌سفارش با حالت «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» نیز مشمول سهمیه بازرگانی بوده و مطابق ضوابط سهمیه بازرگانی بررسی و محاسبه خواهند شد.

همچنین، به جهت ادغام سهمیه‌های بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری و ۵۰۰ هزار دلاری در سهمیه بازرگانی، کلیه ثبت‌سفارش‌های معتبر ذیل این حوزه‌ها، به مصارف حوزه بازرگانی منتقل شده‌اند.

سایر مفاد اطلاعیه قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

کد مطلب 6898445
سمیه رسولی

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