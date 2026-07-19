سهمیه ارزی بازرگانی تابستان ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: سهمیه ارزی حوزه بازرگانی برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت بازگشایی شده است
این سهمیه با تصمیم وزارت صمت برای فعالان حوزه تجارت فرامرزی در دسترس قرار گرفته و امکان ثبتسفارش در چارچوب سهمیه جدید فراهم شده است.
سهمیه بازرگانی فصل تابستان بر مبنای ۶۰ درصد حداکثر (ماکزیمم) ترخیص سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حوزه ثبتسفارشهای بازرگانی تعیین شده است. این سهمیه شامل ثبتسفارشهای با حالت «هیچکدام»، «بدون سابقه ۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» میشود.
همچنین، در مواردی که ارزش محاسبهشده سهمیه فصل تابستان یک شخص کمتر از سهمیه فصل بهار وی باشد، سهمیه فصل بهار بهعنوان سهمیه فصل تابستان برای آن متقاضی در نظر گرفته خواهد شد.
پاسخ درخواستهای مربوط به مجوز سهمیه نیز بهصورت خودکار صادر میشود و متقاضیان برای دریافت این مجوز نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
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