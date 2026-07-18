به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع میرساند بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز و از محل بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ تمدید گردید.
ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری، شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید از محل مذکور صرفا برای کالاهای *دارای قبض انبار تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹*، قابل انجام است.
مجوز «اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان» نیز جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹ در فرآیند ثبتسفارش کارسازی شده است.
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