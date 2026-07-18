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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

مهلت ثبت‌سفارش واردات کالا بدون انتقال ارز تمدید شد

مهلت ثبت‌سفارش واردات کالا بدون انتقال ارز تمدید شد

مهلت ثبت‌سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز و از محل بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ تمدید گردید.

ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری، شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید از محل مذکور صرفا برای کالاهای *دارای قبض انبار تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹*، قابل انجام است.

مجوز «اداره کل‌ صنعت، معدن و تجارت استان» نیز جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹ در فرآیند ثبت‌سفارش کارسازی شده است.

کد مطلب 6891376
سمیه رسولی

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