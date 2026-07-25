رستگاری: آلودگی صوتی یک برج تجاری در تهران از حد مجاز فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری، ظهر شنبه، از رسیدگی به شکایت مردمی درباره آلودگی صوتی ناشی از فعالیت سیستم‌های خنک‌کننده یک مجتمع تجاری در منطقه ۲ تهران خبر داد.

وی که سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش شهروندان، کارشناسان این اداره با حضور در محل، میزان صدای ناشی از فعالیت ۱۲ دستگاه خنک‌کننده را اندازه‌گیری و پایش کردند.

رستگاری افزود: نتایج بررسی‌ها نشان داد تراز صوت تولیدی این تأسیسات از حدود مجاز زیست‌محیطی فراتر رفته و آلودگی صوتی آن محرز است. بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی، حداکثر تراز مجاز صوت در مناطق مسکونی ۴۵ دسی‌بل است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران تصریح کرد: پس از احراز تخلف، اخطار قانونی به بهره‌بردار مجتمع ابلاغ شد و وی موظف است در مهلت تعیین‌شده با اجرای اقداماتی از جمله نصب تجهیزات کاهنده صدا، اصلاح یا عایق‌بندی سیستم‌های خنک‌کننده، میزان آلودگی صوتی را به حد مجاز برساند.

وی خاطرنشان کرد: روند اجرای اقدامات اصلاحی تا رفع کامل آلودگی به‌صورت مستمر از سوی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست پایش خواهد شد.

رستگاری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی زیست‌محیطی، از جمله آلودگی صوتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست گزارش کنند.