۲۳ واحد آبکاری آلاینده در تهران از چرخه فعالیت خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری، بعد از ظهر شنبه، از خروج ۲۳ واحد آبکاری آلاینده از چرخه فعالیت در تهران خبر داد.
وی که سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تهران است، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه ساماندهی واحدهای آلاینده و با هدف صیانت از سلامت شهروندان، ۲۳ واحد آبکاری آلاینده به دلیل فعالیت غیرمجاز یا رعایت نکردن ضوابط زیستمحیطی تعطیل یا جمعآوری شدند.
رستگاری با اشاره به مخاطرات فعالیت این واحدها افزود: واحدهای آبکاری در صورت نداشتن سامانههای تصفیه و مدیریت اصولی، با تولید پسابهای حاوی فلزات سنگین، پسماندهای ویژه و آلایندههای شیمیایی، منابع آب، خاک و سلامت عمومی را تهدید میکنند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تهران تصریح کرد: پیش از اعمال اقدامات قانونی، برای واحدهای متخلف اخطاریههای زیستمحیطی صادر و فرصت لازم برای رفع نواقص در نظر گرفته شد، اما واحدهایی که از اجرای الزامات قانونی خودداری کردند، مطابق مقررات تعطیل، جمعآوری و به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
وی با تأکید بر ضرورت استقرار واحدهای آبکاری در شهرکها و نواحی صنعتی مجاز، خاطرنشان کرد: انتقال واحدهای فاقد شرایط مناسب به محلهای مجاز و تجهیز آنها به سامانههای کنترل آلودگی، از مهمترین راهکارهای کاهش پیامدهای زیستمحیطی این صنعت است.
رستگاری در پایان از تداوم شناسایی و ساماندهی واحدهای آلاینده خبر داد و گفت: برخورد با فعالیتهایی که سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید کند، در چارچوب قانون و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
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