۱۰ هتل تهران اخطاریه زیست محیطی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان تهران، محمد رستگاری اظهار داشت: تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و یکی از کلان‌ شهرهای مهم جهان، به دلیل جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، همواره میزبان گردشگران، مسافران و هیأت ‌های داخلی و خارجی است و از این ‌رو رعایت الزامات و استانداردهای زیست ‌محیطی در مراکز اقامتی به ویژه هتل ‌ها از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.

یه گفته وییکی از وظایف نظارتی محیط زیست، پایش و بررسی وضعیت هتل ها و مراکز اقامتی به عنوان واحدهای خدماتی مشمول رعایت الزامات و قوانین محیط زیستی است و در این ارتباط پایش مستمر هتل‌ های فعال در محدوده شهرستان تهران به صورت دوره ای در دستورکار قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۶ هتل فعال در شهر تهران وجود دارد که تاکنون ۶۶ واحد از سوی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران شناسایی، بازدید و مورد پایش و ارزیابی زیست ‌محیطی قرار گرفته‌ اند.

رستگاری ادامه داد: از میان هتل ‌های پایش شده، پنج واحد دارای سیستم تصفیه فاضلاب اختصاصی هستند و تعداد قابل توجهی از هتل ‌ها نیز با خرید انشعاب و اتصال فاضلاب تولیدی به شبکه جمع‌ آوری فاضلاب شهری، نسبت به مدیریت اصولی پساب ‌های تولیدی اقدام کرده ‌اند.



سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ارتقای عملکرد زیست ‌محیطی این مراکز بیان داشت: تاکنون برای ۱۰ هتل اخطاریه و ابلاغیه ضرورت رعایت الزامات زیست ‌محیطی صادر شده و اجرای موارد اعلامی از سوی کارشناسان این اداره به طور مستمر مورد پیگیری قرار دارد.



این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: اقدامات قانونی لازم در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات زیست ‌محیطی در این مراکز، از سوی محیط زیست انجام می شود.