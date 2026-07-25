برپایی اردوگاه اسکان اضطراری برای زوار اربعین حسینی در چغاسبز ایلام

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی اردوگاه اسکان اضطراری این جمعیت در شهر ایلام همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: با هدف ارائه خدمات رفاهی و اسکان موقت به زائران، اردوگاه اسکان اضطراری هلالاحمر با ظرفیت روزانه یکهزار نفر در شهر ایلام راهاندازی شده است.
وی افزود: در این اردوگاه، ۱۰۰ دستگاه چادر با ظرفیت اسکان روزانه یکهزار نفر پیشبینی شده و همچنین ۳۰۰ تخته پتو و ۲۰۰ تخته موکت برای تأمین رفاه و آسایش زائران آمادهسازی و جانمایی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و امدادی در طول اجرای طرح اربعین ۱۴۰۵، تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر استان ایلام با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای امدادی، لجستیکی و پشتیبانی، در تلاش است تا خدماتی شایسته، ایمن و مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند.
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