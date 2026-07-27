  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

پرواز مشهد- ایلام برقرار شد

پرواز مشهد- ایلام برقرار شد

مشهد- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: پرواز مستقیم مشهد- ایلام پس از هفت ماه وقفه در آستانه اربعین حسینی به منظور رفاه زائران اباعبدالله الحسین (ع) دوباره برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی اظهار کرد: آخرین پرواز از فرودگاه مشهد به مقصد ایلام هفت دی ماه سال ۱۴۰۴ انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: نخستین پرواز در این مسیر ساعت چهار بامداد امروز پنجم مردادماه توسط هواپیمایی زاگرس انجام شده و پرواز بعدی نیز فردا ششم مردادماه توسط شرکت هواپیمایی آساجت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تمهیدات ویژه‌ای برای اعزام زائران اربعین اندیشیده شده و تمام ظرفیت فرودگاه به کار گرفته شده است.

امانی بنی با اشاره به برقراری پروازهای فوق‌العاده به مسیر نجف و بغداد عنوان کرد: امروز پنجم مردادماه ۶ پرواز به مسیرهای نجف و بغداد برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6900807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها