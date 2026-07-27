پرواز مشهد- ایلام برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی اظهار کرد: آخرین پرواز از فرودگاه مشهد به مقصد ایلام هفت دی ماه سال ۱۴۰۴ انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: نخستین پرواز در این مسیر ساعت چهار بامداد امروز پنجم مردادماه توسط هواپیمایی زاگرس انجام شده و پرواز بعدی نیز فردا ششم مردادماه توسط شرکت هواپیمایی آساجت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تمهیدات ویژه‌ای برای اعزام زائران اربعین اندیشیده شده و تمام ظرفیت فرودگاه به کار گرفته شده است.

امانی بنی با اشاره به برقراری پروازهای فوق‌العاده به مسیر نجف و بغداد عنوان کرد: امروز پنجم مردادماه ۶ پرواز به مسیرهای نجف و بغداد برنامه‌ریزی شده است.