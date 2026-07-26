تمهیدات ویژه مرز دوغارون برای تردد زائران افغانستانی در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رکنی از برگزاری سه جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی با دستور کار استقبال از زائران اربعین حسینی و پیگیری چند مصوبه برای تسهیل تردد در این مرز در ایام اربعین و دهه پایانی ماه صفر خبر داد.
مدیر پایانه مرزی دوغارون با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی تردد در پایانه مرزی دوغارون اظهار کرد: تاکنون سه جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی با محور استقبال از زائران اربعین برگزار شده و این نشستها به مصوباتی منجر شده است که پیگیری اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات، تفکیک تردد مسافری از تجاری است، مسیر تردد مسافران از نیمه اردیبهشتماه آماده شده و در قالب طرح جامع، فاز نخست این طرح در حال پیگیری است تا مسیر مسافری به پارکینگ شهرداری متصل شود و تردد زائران از مسیر جداگانهای نسبت به ناوگان تجاری انجام گیرد.
رکنی ادامه داد: در این زمینه همچنین دو جلسه کمیته ارتقای حملونقل جادهای پایانه مرزی برگزار شده و موضوع ساماندهی تردد ناوگان مسافربری، شرکتهای حملونقل، اتوبوسرانی، گمرک و نهاد ریاستجمهوری بررسی شده است؛ بر اساس این جلسات، تلاش میشود توقف و تردد ناوگان مسافری در مجموعه پایانه مرزی بهصورت منظم ساماندهی شود و تردد مسافران شخصی نیز تا حد امکان مدیریت و محدود شود.
مدیر پایانه مرزی دوغارون از پیشبینی زیرساختهای خدماتی برای زائران خبر داد و گفت: در سالن مسافری و مسیر منتهی به آن، سیستمهای سرمایشی و سایبان تدارک دیده شده و همچنین ایستگاه صلواتی با مشارکت پایانه مرزی و نمایندگان شرکتهای حملونقل بینالمللی ایجاد شده است.
وی افزود: با هماهنگی انجامشده با ادارهکل امور اتباع، زائران اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر که از اتباع افغانستان هستند، پس از انجام تشریفات مرزی، به سالن بزرگ شهید سلیمانی در نمایندگی ادارهکل اتباع استانداری منتقل میشوند تا خدمات پذیرایی و ساماندهی لازم را دریافت کنند.
رکنی با اشاره به ابلاغیههای مربوط به تردد کاروانی زائران افغانستانی تصریح کرد: در صورتی که زائران بهصورت کاروانی و با ناوگان اتوبوسی خودشان و مطابق شرایط اعلامشده وارد کشور شوند، امکان ورود و خروج آنها به همین شکل فراهم خواهد بود.
مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت: مرز دوغارون مهمترین مرز تردد افغانستان و ایران است و بخش عمده تردد مسافری، بهویژه در ایام اربعین، از این مرز انجام میشود.
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