به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفربا اشاره به پیگیری مصوبات و مطالبات مطرح‌شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: مصوبات این جلسات را رها نمی‌کنیم و موضوعات مطرح‌شده را تا حصول نتیجه در تهران نیز پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه برای بخش تعاون، اظهار کرد: در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و گزارش‌های مختلف بررسی شده است تا بتوان به جمع‌بندی مشخصی درباره مشکلات و موانع موجود رسید. اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است؛ باید ظرفیت بخش تعاون را به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور فعال کنیم و برای رفع موانعی که مانع تحقق اهداف این بخش شده است، تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور در اختیار سهام عدالت است؛ برای مثال بخشی از سهام شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به این بخش اختصاص دارد؛ اما مسئله مهم این است که این دارایی چگونه مدیریت شود و چه خروجی اقتصادی برای مردم داشته باشد.

پژمانفر ادامه داد: اگر قرار باشد سود این شرکت‌ها صرفاً بین میلیون‌ها سهامدار توزیع شود، اثرگذاری چندانی در زندگی مردم نخواهد داشت. باید به سمتی برویم که این سهام قابلیت مولد شدن پیدا کند و مردم بتوانند درباره دارایی خود تصمیم‌گیری اقتصادی داشته باشند. همچنین موضوع آزادسازی و مولد شدن سهام عدالت در حال بررسی است و مجموعه‌های اقتصادی دولت، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، مجلس و بخش تعاون با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود در حال کار روی این موضوع هستند تا این سرمایه بتواند نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر آن تأکید دارم این است که سود حاصل از این سرمایه‌ها نباید صرفاً در تهران متمرکز شود. اگر در خراسان رضوی میلیون‌ها نفر سهامدار هستند، باید ظرفیت استفاده از این منابع برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در همین استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه از پیگیری موضوع سوخت کشاورزی خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار قرار گرفته و یکشنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد تا مشکلات موجود در حوزه تأمین سوخت کشاورزان بررسی شود.

پژمانفر همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های فرودگاه مشهد اظهار کرد: موضوع ایجاد سالن پروازهای خارجی در دستور کار سازمان هواپیمایی قرار گرفته و مقرر شده این موضوع در اعتبارات امسال پیش‌بینی شود تا سالنی در شأن فرودگاه و شهر مشهد برای پروازهای بین‌المللی ایجاد شود. ظرفیت فعلی پروازهای این فرودگاه حدود ۱۴ میلیون مسافر شامل ۱۰ میلیون ظرفیت داخلی و چهار میلیون ظرفیت خارجی است، در حالی که در سال‌های اخیر حدود ۱۰.۵ میلیون مسافر جابه‌جا شده‌اند و لازم است زیرساخت‌ها متناسب با نیازهای آینده توسعه یابد. علاوه بر سالن پروازهای خارجی، موضوعات مرتبط با توسعه خدمات، زیرساخت‌ها و امکانات فرودگاهی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان افزایش ظرفیت پروازها فراهم شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: یکی از مسائل ما این است که بانک‌های خصوصی در برابر منابعی که جذب می‌کنند، پاسخگویی شفاف و مشخصی در سطح استان ندارند. این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم تا بانک‌های خصوصی یا در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی حضور داشته باشند یا سازوکاری مستقل برای پاسخگویی استانی ایجاد کنند.نسبت منابع به مصارف بانک‌ها یکی از موضوعات مهم است و باید مشخص شود منابع جذب‌شده در استان چگونه و در چه مسیری مصرف می‌شود. در این خصوص حتما پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی اعتراضات مربوط به قبوض خانگی، صنعتی و کشاورزی خبر داد و گفت: اگر افراد نسبت به قبوض خود اعتراض یا ابهام دارند، می‌توانند موارد را به‌صورت مصداقی به کمیسیون ارائه کنند تا بررسی و رسیدگی شود.