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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شد

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شد

فرانچسکا آلبانیزی خواستار تحریم فوری تسلیحات و توقف تجارت با اسرائیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، روز شنبه حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطینی در سراسر کرانه باختری اشغالی را «قتل عام» توصیف کرد و خواستار تحریم فوری تسلیحات و توقف تجارت با رژیم صهیونیستی شد.

آلبانیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل عام علیه غیرنظامیان بی‌دفاع در سراسر کرانه باختری، در حالی که غزه زیر آتش است.»

آلبانیزی گفت: «همین حالا تحریم تسلیحاتی - همین حالا تجارت را متوقف کنید.» او افزود که چنین اقداماتی طبق قوانین بین‌المللی الزامی است.

به گفته وزارت بهداشت فلسطین، چهار فلسطینی روز جمعه در حمله اشغالگران اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی به شهر تل شهید شدند.

کد مطلب 6898554

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