به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت که محافل سیاسی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی با نگرانی از افزایش سطح نفرت از این رژیم در جامعه آمریکا و تبدیل شدن به یک رژیم منزوی در عرصه جهانی می نگرند.

این گزارش می‌افزاید که رویکرد حمایت از فلسطین در آمریکا، تنها به شعارهای «فلسطین آزاد» در دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتبار رژیم صهیونیستی در آمریکا به شدت افول کرده است.

«امیر بوغان»، روزنامه‌نگار صهیونیست در این رابطه نوشت که در سال ۲۰۲۶، چهار میلیون دانش‌آموخته از هزاران دانشگاه آمریکا وارد بازار کار در شرکت‌های حقوقی، وال‌استریت، هالیوود، گوگل و مایکروسافت می‌شوند.

وی می‌افزاید: از هفتم اکتبر و در بحبوحه جنگ غزه، جنبش‌های حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا و در قلب دانشجویان ریشه دواندند، این در حالی است که واکنش اولیه رژیم صهیونیستی به این فعالیت‌ها، تحقیر و بی‌احترامی به این جوانان بود.

بوغان توضیح می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا، رژیم صهیونیستی را رد می‌کنند و حمایت برخی نمایندگان دولت و کنگره از رژیم صهیونیستی نیز در حال فروپاشی است.

وی خاطرنشان کرد: افکار عمومی جوانان نسبت به اسرائیل بسیار خطرناک است؛ ۷۵ درصد از آمریکایی‌های ۱۸ تا ۲۹ ساله، دیدگاهی منفی نسبت به تل آویو دارند.

نویسنده این مقاله با اشاره به تغییر نگرش نسل جوان آمریکا می‌نویسد: «آمریکایی‌ها با مشاهده کشتار ده‌ها هزار فلسطینی در غزه و جنایات شهرک‌نشینان در کرانه باختری، از اسرائیل ناامید شده‌اند. آن‌ها در خیابان‌ها علیه اسرائیل شعار می‌دهند و در دانشگاه‌ها کمپ های اعتراض آمیز برپا می‌کنند.

بوغان در پایان هشدار می‌دهد که این موج ضد صهیونیستی در آمریکا، بخشی از افکار عمومی جهان است. تهدید موجودیتی اسرائیل از نفرت خارجی نمی‌آید، بلکه از «خودشیفتگی، غرور افراطی و باور کورکورانه به درستیِ مسیر» نشأت می‌گیرد؛ ویژگی‌هایی که در کابینه نتانیاهو ریشه دارد.