۲۱۳ میلیارد ریال زکات در ساری پرداخت شد

حجت‌الاسلام مهدی بریمانی ورندی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان سه ماهه نخست، ۲۱۳ میلیارد ریال زکات در شهرستان ساری جمع‌آوری شده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۷۴ میلیارد ریال به صورت نقدی و ۳۹ میلیارد ریال نیز به شکل غیرنقدی از سوی خیران و مؤدیان زکات پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار این شهرستان، تصریح کرد: زکات جمع‌آوری شده شامل زکات واجب، مستحبی، زکات فطره و کفاره بوده است.

حجت‌الاسلام بریمانی ورندی با اشاره به محل هزینه‌کرد این مبالغ گفت: منابع حاصل از زکات برای تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، کمک به درمان بیماران، احداث، بازسازی و تعمیر مسکن، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و همچنین تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های نیازمند هزینه شده است.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ زکات و استمرار مشارکت خیران، نقش مهمی در کاهش محرومیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.