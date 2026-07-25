۲۱۳ میلیارد ریال زکات در ساری پرداخت شد

حجتالاسلام مهدی بریمانی ورندی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان سه ماهه نخست، ۲۱۳ میلیارد ریال زکات در شهرستان ساری جمعآوری شده است.
وی افزود: از این میزان، ۱۷۴ میلیارد ریال به صورت نقدی و ۳۹ میلیارد ریال نیز به شکل غیرنقدی از سوی خیران و مؤدیان زکات پرداخت شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار این شهرستان، تصریح کرد: زکات جمعآوری شده شامل زکات واجب، مستحبی، زکات فطره و کفاره بوده است.
حجتالاسلام بریمانی ورندی با اشاره به محل هزینهکرد این مبالغ گفت: منابع حاصل از زکات برای تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، کمک به درمان بیماران، احداث، بازسازی و تعمیر مسکن، پرداخت کمکهزینه تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار و همچنین تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوادههای نیازمند هزینه شده است.
وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ زکات و استمرار مشارکت خیران، نقش مهمی در کاهش محرومیت و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه دارد.
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