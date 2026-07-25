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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

۲۱۳ میلیارد ریال زکات در ساری پرداخت شد

۲۱۳ میلیارد ریال زکات در ساری پرداخت شد

ساری- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ساری گفت: مردم این شهرستان در سه ماهه نخست سال جاری با پرداخت ۲۱۳ میلیارد ریال زکات، نقش مؤثری در حمایت از خانواده‌های نیازمند دارند.

حجت‌الاسلام مهدی بریمانی ورندی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان سه ماهه نخست، ۲۱۳ میلیارد ریال زکات در شهرستان ساری جمع‌آوری شده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۷۴ میلیارد ریال به صورت نقدی و ۳۹ میلیارد ریال نیز به شکل غیرنقدی از سوی خیران و مؤدیان زکات پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار این شهرستان، تصریح کرد: زکات جمع‌آوری شده شامل زکات واجب، مستحبی، زکات فطره و کفاره بوده است.

حجت‌الاسلام بریمانی ورندی با اشاره به محل هزینه‌کرد این مبالغ گفت: منابع حاصل از زکات برای تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، کمک به درمان بیماران، احداث، بازسازی و تعمیر مسکن، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و همچنین تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های نیازمند هزینه شده است.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ زکات و استمرار مشارکت خیران، نقش مهمی در کاهش محرومیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.

کد مطلب 6898569

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