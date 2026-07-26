هزینه ساخت مسکن به متری ۶۰ میلیون تومان رسید

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: برخلاف برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، کشور در شرایط جنگی قرار دارد و به واسطه جنگ تحمیلی و ظالمانه‌ای که شکل گرفته، اقتصاد مسکن نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.

دوران رونق معاملات مسکن دهه ۹۰ تکرار نمی‌شود

وی افزود: آنچه امروز قابل رصد است، کاهش حجم معاملات مسکن نسبت به ادوار گذشته، به‌ویژه در تهران و مناطقی است که به‌طور مستقیم درگیر آثار جنگ هستند. البته در سایر نقاط کشور نیز نقل‌وانتقال و خرید و فروش مسکن با سرعت کمتری نسبت به گذشته انجام می‌شود که این موضوع کاملاً طبیعی است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: در حوزه مسکن و ساختمان همچنان این تصور وجود دارد که بازار باید به شرایط دهه ۹۰ بازگردد؛ دوره‌ای که حجم ساخت‌وساز و معاملات مسکن در کشور بسیار بالا بود. اما به اعتقاد من، آن دوران دیگر تکرار نخواهد شد و آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، روندی طبیعی است و اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ نداده است.

وی ادامه داد: در تهران تعداد معاملات کاهش یافته، اما در سایر نقاط کشور معاملات همچنان در حال انجام است. هرچند تعداد این معاملات نسبت به گذشته کمتر شده، اما اینکه گفته شود خرید و فروش در بازار مسکن متوقف شده، برداشت درستی نیست و من چنین اعتقادی ندارم.

سرمایه‌ها از بازار مسکن به سمت طلا و ارز رفته‌اند

پورحاجت درباره میزان کاهش معاملات مسکن گفت: در شرایط جنگی، سرمایه ذاتاً محتاط و محافظه‌کار عمل می‌کند و مردم معمولاً به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که نقدشوندگی بیشتری داشته باشند؛ در شرایط فعلی، بازار طلا و ارز برای حفظ ارزش سرمایه جذابیت بیشتری نسبت به بازار مسکن پیدا کرده است و دولت باید برای این موضوع برنامه‌ریزی و تدبیر جدی داشته باشد.

وی با انتقاد از سیاست‌های سال‌های گذشته در حوزه مسکن اظهار کرد: سال‌ها با تصور وجود سوداگری در بازار مسکن، تعادل این بازار را برهم زدیم و انواع مالیات‌ها را بر این بخش اعمال کردیم، اما در مقابل، بازارهایی مانند طلا عملاً بدون سیاست‌گذاری مؤثر رها شده‌اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایی که می‌توانست وارد بخش تولید و ساخت‌وساز شود، اکنون به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز هدایت شده و این موضوع بر وضعیت تولید مسکن نیز اثرگذار بوده است.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی تا ۲۷۰ درصد رسید

وی درباره هزینه ساخت مسکن نیز تصریح کرد: هزینه ساخت نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این میزان افزایش بسته به نوع پروژه و گروه ساختمانی متفاوت است؛ بر اساس آمارهای رسمی، قیمت مصالح ساختمانی بین ۴۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته است. البته این به معنای افزایش ۲۷۰ درصدی همه مصالح نیست، بلکه برخی اقلام مانند محصولات پتروشیمی به دلیل شرایط جنگی تا این میزان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

پورحاجت ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته و این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه ساخت مسکن اثر گذاشته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، میانگین هزینه ساخت یک ساختمان پنج‌طبقه در کشور حدود متری ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.