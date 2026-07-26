انتخاب واحد ۱۶۲۳ متقاضی نهضت ملی مسکن همدان تا هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان همدان با اشاره به روند مطلوب عملیات احداث و اجرای خدمات زیربنایی در مجتمع عظیم کوی پرواز، اظهار کرد: از میان ۲۵۰۰ متقاضی که آورده خود را واریز کردند ۱۶۲۳ نفر موفق به تکمیل آورده خود تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان شدند و تا هفته دولت و حتی زودتر برای انتخاب واحد دعوت خواهند شد.
وی با اشاره به افزایش حمایتهای مالی از متقاضیان افزود: تسهیلات بانکی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بهزودی ابلاغ میشود و همچنین کمک بلاعوض دهکهای یک تا چهار به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و ۲۰۰ میلیون تومان قرضالحسنه از محل صندوق ملی مسکن نیز برای این طرح پیشبینی شده است.
استاندار همدان ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته بخشنامهای ابلاغ کرده که براساس آن ۲۰۰ میلیون تومان دیگر از محل فروش منابع دولتی به واحدهای آماده انتخاب یا تحویل تزریق میشود.
وی با تاکید بر ضرورت پرداخت بهموقع آورده از سوی متقاضیان گفت: تکمیل بهموقع سهم آورده روند اجرای پروژه را شتاب میدهد و زمینه خانهدار شدن سریعتر خانوادهها را فراهم میکند.
ملانوریشمسی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب پویش «سرپناه» برای حمایت از مددجویان خبر داد و افزود: از میان ۱۶۲۳ نفر واجد شرایط حدود ۶۴ نفر از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند و این پویش با هدف جذب کمکهای مردمی و خیرین برای تکمیل منابع مالی آنها اجرا میشود.
نظر شما