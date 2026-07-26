نخستین مرکز سلامت اجتماعی خانواده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، این سازمان با افتتاح نخستین مرکز سلامت اجتماعی خانواده برای تغییر رویکرد از مداخلات پس از وقوع آسیب به پیشگیری، توانمندسازی و تحکیم بنیان خانواده گام برداشت و این مرکز به گفته مسئولان حلقه مفقوده نظام سلامت اجتماعی و نقطه آغاز تحول در خدمات خانوادهمحور بهزیستی است.
در مراسم افتتاح نخستین مرکز سلامت اجتماعی خانواده، مسئولان تأکید کردند که سلامت اجتماعی بدون خانواده توانمند معنا پیدا نمیکند و تقویت روابط سالم میان اعضای خانواده، افزایش تابآوری، ارتقای مهارتهای فرزندپروری و رشد همزمان والدین و کودکان محور اصلی فعالیت این مراکز خواهد بود.
سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این مراسم با تأکید بر اینکه فلسفه شکلگیری سازمان بهزیستی از ابتدا بر خانوادهمحوری استوار بوده است، گفت: به مرور زمان این سازمان بیشتر به یک نهاد حمایتی و مستمریپرداز تبدیل شد در حالی که قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بار دیگر مسئولیت سلامت اجتماعی را بر عهده بهزیستی قرار داده است.
وی افزود: سلامت اجتماعی یکی از چهار بعد اصلی سلامت در کنار سلامت جسمی، روانی و معنوی است اما ساختارها و برنامههای سازمان بهزیستی همچنان بیش از اندازه بر خدمات حمایتی فردمحور تمرکز دارد.
موسوی چلک دو راهبرد اساسی را برای تحقق این مأموریت برشمرد و گفت: نخست، نگاه همزمان به فرد، خانواده و جامعه و دوم، حرکت در تمامی سطوح پیشگیری، آگاهسازی، مداخله بهنگام، بازتوانی و توانمندسازی است. غایت مددکاری اجتماعی تحقق زیست اجتماعی مطلوب برای مردم است و این هدف با آموزش، پژوهش، استفاده از تجربههای جهانی و بهرهگیری از ظرفیت بخش غیردولتی محقق خواهد شد.
خانواده باید پیش از رسیدن به اورژانس اجتماعی حمایت شود
محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران نیز با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی سالهاست در مداخله هنگام بحران نقشآفرینی میکند، گفت: امروز زمان آن رسیده است که خانوادهها پیش از رسیدن به مرحله بحران از خدمات تخصصی روانشناسی، مددکاری و مشاوره بهرهمند شوند.
نصیری با بیان اینکه مرکز سلامت اجتماعی خانواده حلقه تکمیلکننده نظام مداخلات اجتماعی است، افزود: هدف این مراکز آن است که خانوادهها خود نقش اصلی را در حل مسائل ایفا کنند و خدمات تخصصی صرفاً زمینه تقویت توانمندی آنان را فراهم سازد نه اینکه جایگزین خانواده شود.
حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره به ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اظهار کرد: قانون سازمان بهزیستی را متولی سلامت اجتماعی معرفی کرده است و این موضوع نیازمند تغییر نگاه از ارائه خدمات فردمحور به تقویت خانواده و جامعه است.
وی افزود: سالها بخش عمدهای از خدمات متوجه افراد دارای معلولیت یا کودکان بیسرپرست بود اما امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای تحکیم بنیان خانواده سرمایهگذاری کنیم چون مهمترین شاخص سلامت اجتماعی، سلامت خانواده است و امروز مدیریت کردن خانواده خودش به آموزش مدیریت نیاز دارد.
الوند همچنین با اشاره به مقاومت فرهنگی در مراجعه به روانشناس و دریافت خدمات مشاوره، خواستار فرهنگسازی گسترده در این حوزه شد.
تهران پایلوت الگوی جدید خدمات خانوادهمحور
همچنین علیرضا محمدی معاون سلامت اجتماعی بهزیستی شهر تهران در این مراسم با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان بهزیستی، خانوادهمحوری و توانمندسازی خانوادههاست، اظهار کرد: حاصل خانواده توانمند تربیت فرزندانی ایمن، سالم و برخوردار از امنیت روانی و اجتماعی است.
وی با اعلام افتتاح نخستین مرکز سلامت اجتماعی خانواده افزود: این طرح ابتدا در استان تهران به صورت پایلوت اجرا میشود و پس از ارزیابی میزان اثربخشی در سایر استانهای کشور توسعه خواهد یافت.
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