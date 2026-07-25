به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه امروز هیئت رئیسه گفت: اقای نبی به عنوان مدیر تیم ملی ایران گزارش یک ساعته‌ای از اتفاقات رخ داده ارائه کرد و مقرر شد در جلسه آینده که به‌زودی برگزار می‌شود امیر قلعه‌نویی هم در نشست هیئت رئیسه حضور پیدا کند تا هرچه سریع‌تر برای تیم ملی در جام ملت‌های آسیا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود. آنچه که از ترکیه تا آمریکا اتفاق افتاد و برخوردی که با اعضای تیم ملی شد، روزی به تصویر کشیده شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص گزارش حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ درباره مسابقات لیگ برتر و امکانات ورزشگاه‌ها ارائه کرد، تاکید کرد: تصمیماتی درباره سهمیه بازیکنان تیم‌های لیگ برتری در رده آکادمی و امید گرفته شد. به‌زودی همه موارد جمع‌بندی و درباره سهمیه بازیکنان داخلی و خارجی هم تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیر روابط عمومی در خصوص اشتباه در معرفی گل گهر به عنوان نماینده سوم به AFC تصریح کرد: باید تا دهم خرداد به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) لیست تیم ها را ارسال می‌کردیم. پس از آن، موضوع برگزاری تورنمنت سه جانبه مطرح و مقرر شد نشست مربوط به موضوع کارگروه را داشته باشیم و سازمان لیگ، این تورنمنت را برگزار کرد.

وی درباره موضع هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در قبال اشتباه ممبینی دبیرکل فدراسیون عنوان کرد: فدراسیون فوتبال هفت نامه به کنفدراسیون آسیا ارسال کرده و ما اصرار داریم آنچه که در زمین مسابقه تعیین شده و به تصویب هیئت رئیسه رسیده، اعمال شود. چادرملو در زمین برنده شده و گل‌گهر یکی از باشگاه‌های خیلی خوب با مدیریت و ساختار خوب است. اعضای هیئت رئیسه نیز پرسش‌هایی از مقامات اجرایی کردند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه رئیس این فدراسیون کمیته‌ای را برای بررسی پرونده فوق مأمور کرده، اظهار داشت: ممبینی سیر موضوعات و اتفاقات را توضیح داد و نامه‌ها را ارائه کرد. فدراسیون قبل از اعلام اسامی تیم‌های حاضر در مسابقات آسیایی از سوی AFC، کارگروه تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌ها را برگزار کرده بود و نامه‌نگاری‌ها را آغاز کردیم. ما عنوان کردیم که اعلامِ اولیه اشتباه بود و باید عبارت در انتظار تأیی باید مقابل نام تیم‌ها درج می‌شد.

علوی با بیان اینکه پیگیری‌ها برای حضور چادرملو در مسابقات آسیایی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: فدراسیون در نظر داشت تورنمنت سه جانبه را برگزار کند و اگر این موضوع که نام گل‌گهر به‌عنوان نماینده قطعی است با تصویب هیئت رئیسه بود اصلا دیگر تصمیمات به سمت برگزاری تورنمنت سه جانبه نمی‌رفت.

وی با تمجید از سرمربی تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: همه اعضای هیئت رئیسه نسبت به حضور قلعه‌نویی و افتخاراتی که در دوران مربیگری خودش از سال 1377 تا امروز آفریده، ابراز رضایت و تمجید داشتند. نظراتی هم مطرح شد که تبادل نظر بود.

سخنگوی فدراسیون در پایخ به انتقاد از ادبیات عجیب امیر قلعه‌نویی مطرح شد، عنوان کرد: سرمربی تیم ملی مسئولیت سنگینی بر شانه‌های خود حس می‌کند و تحت فشار است. زمان کمی تا جام ملت‌های آسیا داریم و از شما رسانه‌ها می‌خواهم انتقادات از تیم ملی را مطرح کنید. درهای فدراسیون فوتبال همیشه باز است.