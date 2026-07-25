به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، در آستانه فرارسیدن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با هدف تبیین فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی به زائرین حریم حسینی، ستاد تشکل‌های شاهد و ایثارگر از عموم مجموعه‌های فعال در این حوزه برای مشارکت در برپایی موکب اربعین در مرز خسروی دعوت به عمل آورد.

بنا بر اعلام دبیرخانه مرکزی، این موکب که با هدف ارائه خدمات فرهنگی، معنوی و رفاهی به زائرین گرامی در مرز خسروی استان کرمانشاه دایر می‌گردد، از تاریخ پنجم لغایت دوازدهم مردادماه میزبان خادمین شهدا و خانواده‌های معظم ایثارگر خواهد بود.از کلیه تشکل‌های شاهد و ایثارگر که علاقه‌مند به برپایی غرفه و ارائه خدمات جهادی در این مسیر نورانی هستند، دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از انتشار این فراخوان، آمادگی خود را از طریق برقراری ارتباط با مسئولین ذیل آقای اسماعیلی – نماینده جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر و سرکار خانم افشاری – نماینده مرکز تشکل‌ها به شماره تماس و ۸۸۹۰۸۷۱۱ ۰۲۱و ۰۲۱۸۸۹۴۰۴۴۹ اعلام نمایند.

این اقدام در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و با هدف ترویج روحیه خدمت‌گزاری خالصانه به زائرین پیاده‌روی اربعین حسینی صورت می‌پذیرد. پیشاپیش از تمامی تشکل‌های داوطلب برای حضور فعال و مشارکت ارزشمند در این حماسه خدمت‌رسانی قدردانی می‌گردد.