محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از پیگیری پرونده صلاح یکتا مشهور به «قلنجشکن» اینستاگرامی خبر داد و گفت: این پرونده حدود دو تا سه ماه پیش به دلیل فعالیتهای غیرمجاز، مداخله در امر طبابت و انجام اقدامات درمانی خطرناک تشکیل شده و هماکنون در حال طی مراحل تکمیل و رسیدگی است.
وی با بیان اینکه اقدامات این فرد در چندین مورد منجر به آسیب به مراجعهکنندگان شده است، اظهار کرد: در این پرونده مواردی از آسیبهای گردن و شبکه بازویی گزارش شده و به همین دلیل پرونده در حال بررسی است تا برخورد جدی و قانونی با این مداخلهگر غیرمجاز انجام شود.
رئیسزاده افزود: این فرد احضار شده و پرونده وی در دست رسیدگی قرار دارد، همچنین سازمان نظام پزشکی ضمن طرح شکایت، روند رسیدگی را به طور مستمر دنبال میکند.
وی در پاسخ به سوال که این فرد مدعی به عدم داشتن شاکی خصوصی و زندگی در دبی نیز گفت: برای ورود دستگاههای مسئول به این پرونده، وجود شاکی خصوصی الزامی نیست، سازمان نظام پزشکی شکایت خود را ثبت کرده و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به همکاری پلیس فتا در برخورد با متخلفان فضای مجازی تصریح کرد: سایتها و صفحات غیرمجاز را به پلیس فتا معرفی میکنیم و همکاران پلیس فتا همکاری بسیار خوبی با سازمان نظام پزشکی داشتهاند و اگر این سایتها یا صفحات از داخل کشور فعالیت کنند، امکان مسدودسازی آنها وجود دارد، اما در صورتی که از خارج کشور مدیریت شوند، پیگیریها با محدودیتهایی مواجه است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی اختیار قانونی برای مسدودسازی سایتها یا صفحات مجازی را ندارد و همچنین اختیارات انتظامی این سازمان صرفاً شامل اعضای سازمان نظام پزشکی میشود. افرادی که عضو این سازمان نیستند، از طریق مراجع قضایی و نهادهای ذیربط مورد پیگیری قرار میگیرند.
رئیسزاده با تأکید بر اینکه مهمترین راه مقابله با این پدیده، آگاهی مردم است، گفت: مردم نباید برای درمان به افرادی مراجعه کنند که مجوز قانونی ندارند. طبق قانون، هر فردی که قصد ارائه خدمات درمانی دارد، باید دارای مجوز و شماره نظام پزشکی باشد.
وی افزود: مردم میتوانند با مراجعه به سامانه جستوجوی پزشکان سازمان نظام پزشکی، نام یا شماره نظام پزشکی فرد مورد نظر را استعلام کنند و اگر فردی در این سامانه ثبت نشده باشد، به هیچ عنوان مجاز به ارائه خدمات درمانی نیست.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین درباره پزشکان دارای پروانه فعالیت گفت: صرف داشتن شماره نظام پزشکی برای انجام هر نوع اقدام درمانی کافی نیست. هر پزشک تنها در حوزه صلاحیت حرفهای خود مجاز به فعالیت است و علاوه بر آن، روشهای درمانی نیز باید مورد تأیید انجمنهای علمی و دارای استاندارد و کد خدمت از سوی وزارت بهداشت باشند.
وی تأکید کرد: حتی اگر یک عضو جامعه پزشکی اقدام به استفاده یا تبلیغ روشهای غیرعلمی، غیرمرسوم و فاقد تأییدیه وزارت بهداشت کند، این اقدام نیز تخلف محسوب میشود، زیرا هیچ فردی نمیتواند بدون طی فرآیندهای علمی و قانونی، روش درمانی جدیدی را به مردم ارائه کند.
رئیسزاده از مردم خواست پیش از مراجعه برای دریافت خدمات درمانی، از مجوز و صلاحیت افراد اطمینان حاصل کنند و گفت: داشتن شماره عضویت نظام پزشکی شرط لازم برای طبابت است و مراجعه به افراد فاقد این مجوز میتواند سلامت مردم را با خطرات جدی مواجه کند.
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