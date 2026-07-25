به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای هفته خبرنگار در استان، اظهار کرد: رویکرد ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در هفته خبرنگار، تکریم جایگاه اصحاب رسانه و قدردانی از تلاشهای آنان است و بر همین اساس به شهرستانها تأکید شده است از برگزاری نشستهای خبری در این ایام خودداری کرده و برنامهها در قالب آیینهای تجلیل و جشن برگزار شود.
وی افزود: انتظار داریم در طول هفته خبرنگار، فضای برنامهها به قدردانی از فعالان رسانهای اختصاص یابد و همه دستگاهها با مشارکت در این رویداد، شأن و منزلت خبرنگاران را پاس بدارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری آیین استانی روز خبرنگار در ۱۷ مردادماه در ساری خبر داد و گفت: همچنین ۱۸ مردادماه مراسم تجلیل از خبرنگاران در غرب استان برگزار خواهد شد و سایر برنامههای هفته خبرنگار نیز از ۱۷ تا ۲۵ مردادماه در شهرستانهای مختلف استان ادامه خواهد داشت.
محمدی با اشاره به برنامههای پیشنهادی شهرستانها تصریح کرد: جدول زمانبندی برنامهها از سوی شهرستانها به ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده و پس از جمعبندی و هماهنگی نهایی، به شهرستانها ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی خبرنگاران باید بر اساس مراجع رسمی انجام شود، اظهار داشت: ملاک ما آمار ثبتشده در سامانه جامع رسانههای کشور، خانه مطبوعات، بسیج رسانه و صدا و سیماست تا همه فعالان واقعی حوزه رسانه در برنامههای هفته خبرنگار مورد تکریم قرار گیرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه بر اساس آمار موجود، بیش از ۸۰۰ خبرنگار در استان فعالیت دارند، افزود: فرمانداران سراسر استان با تأکید استاندار مازندران برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای هفته خبرنگار پای کار آمدهاند و همکاری مطلوبی در این زمینه دارند.
محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاههای اجرایی، برنامههای هفته خبرنگار امسال در شأن جامعه رسانهای استان برگزار شود و فرصتی برای تجلیل از خدمات ارزشمند خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاعرسانی فراهم آورد.
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