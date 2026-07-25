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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

۸۰۰ خبرنگار در مازندران فعالیت دارند؛ تشریح برنامه‌های هفته خبرنگار

۸۰۰ خبرنگار در مازندران فعالیت دارند؛ تشریح برنامه‌های هفته خبرنگار

نکا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به فعالیت بیش از ۸۰۰ خبرنگار در استان، گفت: خبرنگاران بر اساس اطلاعات سامانه جامع رسانه‌های کشور، خانه مطبوعات شناسایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته خبرنگار در استان، اظهار کرد: رویکرد اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در هفته خبرنگار، تکریم جایگاه اصحاب رسانه و قدردانی از تلاش‌های آنان است و بر همین اساس به شهرستان‌ها تأکید شده است از برگزاری نشست‌های خبری در این ایام خودداری کرده و برنامه‌ها در قالب آیین‌های تجلیل و جشن برگزار شود.

وی افزود: انتظار داریم در طول هفته خبرنگار، فضای برنامه‌ها به قدردانی از فعالان رسانه‌ای اختصاص یابد و همه دستگاه‌ها با مشارکت در این رویداد، شأن و منزلت خبرنگاران را پاس بدارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری آیین استانی روز خبرنگار در ۱۷ مردادماه در ساری خبر داد و گفت: همچنین ۱۸ مردادماه مراسم تجلیل از خبرنگاران در غرب استان برگزار خواهد شد و سایر برنامه‌های هفته خبرنگار نیز از ۱۷ تا ۲۵ مردادماه در شهرستان‌های مختلف استان ادامه خواهد داشت.

محمدی با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی شهرستان‌ها تصریح کرد: جدول زمان‌بندی برنامه‌ها از سوی شهرستان‌ها به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده و پس از جمع‌بندی و هماهنگی نهایی، به شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه شناسایی خبرنگاران باید بر اساس مراجع رسمی انجام شود، اظهار داشت: ملاک ما آمار ثبت‌شده در سامانه جامع رسانه‌های کشور، خانه مطبوعات، بسیج رسانه و صدا و سیماست تا همه فعالان واقعی حوزه رسانه در برنامه‌های هفته خبرنگار مورد تکریم قرار گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه بر اساس آمار موجود، بیش از ۸۰۰ خبرنگار در استان فعالیت دارند، افزود: فرمانداران سراسر استان با تأکید استاندار مازندران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته خبرنگار پای کار آمده‌اند و همکاری مطلوبی در این زمینه دارند.

محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های هفته خبرنگار امسال در شأن جامعه رسانه‌ای استان برگزار شود و فرصتی برای تجلیل از خدمات ارزشمند خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی فراهم آورد.

کد مطلب 6898802

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