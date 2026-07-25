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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

صندوق بیمه کشاورزی پرداخت غرامت‌ها را هفتگی کرد

صندوق بیمه کشاورزی پرداخت غرامت‌ها را هفتگی کرد

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از هفتگی شدن پرداخت غرامت‌های تأییدشده کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از هفتگی شدن پرداخت غرامت‌های تأییدشده کشاورزان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش زمان انتظار بهره‌برداران و تسریع در جبران خسارت‌های بخش کشاورزی اجرایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت زمان در جبران خسارت کشاورزان اظهار کرد: برای کشاورزی که سرمایه و محصول خود را بر اثر حوادث و مخاطرات از دست داده، زمان پرداخت غرامت اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس، پرداخت غرامت‌ها از حالت مقطعی خارج شده و به یک فرآیند منظم هفتگی تبدیل شده است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: هدف ما این است که کشاورز پس از طی فرآیند ارزیابی و تأیید خسارت، برای دریافت غرامت خود با انتظارهای طولانی مواجه نباشد و پرداخت‌ها با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

وی این اقدام را بخشی از برنامه تحول در خدمات صندوق دانست و تأکید کرد: بیمه باید در زمانی که کشاورز به حمایت نیاز دارد، اثر خود را نشان دهد. کاهش فاصله میان تأیید خسارت و پرداخت غرامت، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صندوق بیمه کشاورزی است.

بر اساس رویه جدید، پرداخت غرامت پرونده‌های تأیید شده و آماده پرداخت به‌صورت هفتگی انجام می‌شود؛ اقدامی که ضمن افزایش نظم و سرعت پرداخت‌ها، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای کشاورزان خسارت‌دیده و بازگشت سریع‌تر آنان به چرخه تولید را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6898804

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