به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از هفتگی شدن پرداخت غرامت‌های تأییدشده کشاورزان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش زمان انتظار بهره‌برداران و تسریع در جبران خسارت‌های بخش کشاورزی اجرایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت زمان در جبران خسارت کشاورزان اظهار کرد: برای کشاورزی که سرمایه و محصول خود را بر اثر حوادث و مخاطرات از دست داده، زمان پرداخت غرامت اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس، پرداخت غرامت‌ها از حالت مقطعی خارج شده و به یک فرآیند منظم هفتگی تبدیل شده است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: هدف ما این است که کشاورز پس از طی فرآیند ارزیابی و تأیید خسارت، برای دریافت غرامت خود با انتظارهای طولانی مواجه نباشد و پرداخت‌ها با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

وی این اقدام را بخشی از برنامه تحول در خدمات صندوق دانست و تأکید کرد: بیمه باید در زمانی که کشاورز به حمایت نیاز دارد، اثر خود را نشان دهد. کاهش فاصله میان تأیید خسارت و پرداخت غرامت، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صندوق بیمه کشاورزی است.

بر اساس رویه جدید، پرداخت غرامت پرونده‌های تأیید شده و آماده پرداخت به‌صورت هفتگی انجام می‌شود؛ اقدامی که ضمن افزایش نظم و سرعت پرداخت‌ها، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای کشاورزان خسارت‌دیده و بازگشت سریع‌تر آنان به چرخه تولید را فراهم می‌کند.