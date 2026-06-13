چالش عمده بیمه کشاورزی عدم تناسب منابع با میزان خسارات این حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ مراسم چهل و دومین سالروز تأسیس صندوق بیمه کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی، با حضور اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و بهزاد باباخانی قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در محل این صندوق برگزار شد.

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی درباره عملکرد این صندوق، گفت: صندوق بیمه کشاورزی از دل ریسک‌های این حوزه ایجاد شده است و قانون بیمه کشاورزی از سال ۱۳۱۶ یعنی ۵۰ سال قبل از ایجاد صندوق بیمه، تدوین شده بود.

وی افزود: اساسنامه در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳مصوب و فعالیت سراسری صندوق آغاز شد. طی بیش از ۴ دهه خدمات، تقریبا ضریب نفوذ بیمه طیور کشور در دنیا بی‌نظیر است. در حوزه گندم این ضریب نفوذ تقریبا ۱۰۰ درصد بوده و تمام گندم زارهای کشور بیمه فراگیر و پر خطر است.

باباخانی اظهار کرد: هر جا قانون و دستورالعمل‌ها همراه صندوق بیمه کشاورزی بوده عملکردها مطلوب پیش رفته است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه سخنان خود به چالش‌ها و اقدامات سال ۱۴۰۴ پرداخت و عنوان کرد: با گذشت بیش از ۴ دهه بازنگری قانون در حوزه وظایف ضروری است. هر قانونی در گذر زمان نیاز به بررسی مجدد و بازنگری دارد.

وی با اشاره به یَک بالا و فزاینده بخش کشاورزی، ادامه داد: این صندوق با دو چالش عمده روبه‌رو است؛ در دو دهه اخیر به لحاظ اقلیمی و بارش، کشور با مشکلات بسیاری مواجه بوده که حتی در تامین آب شرب چالش داشتیم. این امر تاثیرش را در حوزه کشاورزی و بیمه گری می‌گذارد.

باباخانی اظهار کرد: ایران جز ۱۰ کشور پر ریسک است و از ۴۰ عامل خطر در بخش کشاورزی ۳۱ عامل در ایران شناسایی شده است. در واقع بخش کشاورزی در تر سالی و خشکسالی هر دو وضعیت، درگیر ریسک‌هایی چون کم آبی، تگرگ، توفان و... است.

عدم تناسب تخصیص منابع صندوق با نرخ تورم

این مسئول دولتی به چالش دوم این صندوق اشاره کرد: عدم تناسب منابع صندوق بیمه کشاورزی با میزان خسارات وارد شده و نرخ تورم از دیگر چالش اساسی این حوزه است.

وی با تأکید بر این که منابع صندوق متناسب با ریسک‌ها رشد پیدا نکرده است، اعلام کرد: از سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نرخ خرید تضمینی گندم ۳۶ برابر شده اما اعتبار بودجه‌ای صندوق بیمه کشاورزی در این دوره فقط ۸.۵ برابر شده که مسئله ناترازی را جدی تر کرده است.

باباخانی با بیان این که مجموع خسارات وارد شده به کشاورزی در سال زراعی گذشته با توجه به موضوع خشکسالی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است، گفت: منابع پیش‌بینی شده ۶ همت بود که ۳.۵ همت تخصیص یافت. در واقع میانگین تخصیص منابع به صندوق بیمه کشاورزی در یک دهه گذشته ۴۸ درصد بوده که کمتر از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: میزان غرامت پرداخت شده در سال زراعی جاری در مجموع ۱۶ همت بوده که نسبت به سال زراعی قبل ۱۵۰ درصد رشد را در پرداخت غرامت را نشان می‌دهد. این در حالی است که چین در سال ۲۰۲۵ میلادی ۵۴ میلیارد یوان معادل ۷.۵ میلیارد دلار و ترکیه ۸۰۰ میلیون دلار یارانه به بخش بیمه کشاورزی اختصاص داده‌اند.

وی عنوان کرد: نتیجه عدم تناسب و توازون منابع با مصارف بیمه‌ای منجر به پرداخت دیرهنگام، سطح تعهد پایین و زیان‌ده شدن صندوق شده است.

راهکار افزایش کیفی و کمی خدمات بیمه‌ای چیست

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با تاکید بر این که سهم دولت در بیمه کشاورزی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اظهار کرد: اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی از ۱۲ همت در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ همت در سال جاری افزایش یافته که بالاترین میزان افزایش اعتبارات سهم دولت را نشان می‌دهد در حالی که اعتبارات صندوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در ۶ همت ثابت مانده بود.

باباخانی با اشاره به افزایش درآمد صندوق برای پوشش بیمه‌ای مطلوب‌تر ادامه داد: هر چقدر تلاش شود درآمد و پرتفوی صندوق بیمه کشاورزی بزرگتر شود، پرداخت بیمه بیشتر و مشکلات کمتر خواهد بود.

وی گفت: پرتفوی صندوق در سال ۱۴۰۴ رشد ۱۰۲ درصدی داشت و پیش‌بینی می‌شود پورتفوی صندوق امسال بالغ بر ۵۰ همت باشد.

این مسئول دولتی در ادامه راهکارهای حل مشکلات صندوق بیمه کشاورزی اظهار کرد: افزایش تخصیص منابع صندوق از سوی سازمان برنامه و بودجه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی گفت: زیان برآورد شده صندوق در سال ۱۴۰۳ یک همت بوده که این عدد برای زیان انباشته به ۴ همت رسید.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی اظهار امیدواری کرد که با تدابیر اندیشیده شده این زیان انباشته امسال به صفر برسد.

پیگیری بیمه فراگیر دام

این مسئول دولتی در حوزه بیمه کشاورزی در ادامه سخنان خود به پیگیری بیمه فراگیر صنعت دام کشور اشاره کرد و گفت: پس از ۱۷ سال بیمه فراگیر دام در حال پیگیری و انجام است. این موضوع در نوبت طرح در کمیسیون‌های دولت قرار دارد.

باباخانی عنوان کرد: اگر آیین‌نامه بیمه فراگیر دام مصوب شود ضریب نفوذ بیمه خسارات حوزه دام زیان‌های این صنعت را کاهش چشمگیری خواهد داد.