به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین صندوق بیمه کشاورزی و دانشگاه تهران با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشور، به امضای قائم‌مقام صندوق و معاون پژوهشی دانشگاه تهران رسید.

این تفاهم‌نامه با رویکرد حل مسئله و توسعه نوآوری، زمینه همکاری دو مجموعه را در محورهایی همچون مدیریت ریسک کشاورزی، بیمه و اکچوئری، امنیت غذایی، آینده‌پژوهی و پیش‌بینی مخاطرات، پایش ماهواره‌ای اراضی و خسارات، هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌ای، طراحی و بازاریابی محصولات جدید بیمه‌ای، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در قالب فرصت‌های مطالعاتی فراهم می‌کند.

در این همکاری، ظرفیت علمی دانشگاه تهران در کنار تجربه عملی صندوق بیمه کشاورزی قرار خواهد گرفت تا راهکارهایی مبتنی بر داده، فناوری و پژوهش برای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی، بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور توسعه یابد.

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر ضرورت تحول دانش‌بنیان در نظام بیمه کشاورزی اظهار کرد: مدیریت ریسک در کشاورزی امروز بدون اتکا به دانش روز، فناوری‌های نوین و تحلیل‌های علمی امکان‌پذیر نیست. این تفاهم‌نامه، آغاز یک همکاری راهبردی برای تبدیل دانش دانشگاهی به راهکارهای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای به بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی افزود: هدف ما صرفاً انجام پژوهش نیست؛ بلکه تولید راه‌حل‌های عملیاتی برای توسعه بیمه‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندها، پیش‌بینی مخاطرات، طراحی محصولات متناسب با نیازهای جدید و تقویت امنیت غذایی کشور است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف همچنین در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل دانش و تجربه، استفاده از ظرفیت اساتید و پژوهشگران و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه کشاورزی همکاری خواهند کرد.