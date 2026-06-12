به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی و گرامیداشت چهل و دومین سالگرد تاسیس این نهاد، اعلام کرد: با هدف حمایت از فعالان عرصه کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور، از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ خردادماه، ۱۰ درصد تخفیف در حق بیمه سهم بیمه‌گذار اعمال خواهد شد.

این تصمیم در راستای پویش «حامیان امنیت غذایی» و با رویکرد حمایت از شبکه تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و فعالان زنجیره تأمین محصولات کشاورزی اتخاذ شده است.

دستورالعمل بهره‌مندی از تخفیف

متقاضیان و بیمه‌گذاران محترم می‌توانند از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، جهت بهره‌مندی از این تسهیلات و برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف، به شعب نمایندگی صندوق بیمه کشاورزی در سراسر کشور مراجعه نمایند.

شایان ذکر است رویداد بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی امسال با شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی» و با تمرکز بر «روایت ملی» از تلاش‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی برگزار می‌شود.