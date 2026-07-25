به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیزی‌پوردر مجمع عمومی و سالیانه هیأت اسکواش استان زنجان با قدردانی از عملکرد مسئولان، مربیان و ورزشکاران این استان، اظهار کرد: بررسی آمار و شاخص‌های عملکردی نشان می‌دهد روند رشد اسکواش زنجان طی سال‌های اخیر کاملاً صعودی بوده و این استان توانسته در بسیاری از شاخص‌های ارزیابی، پیشرفت قابل توجهی را به ثبت برساند.

وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه زنجان در رتبه‌بندی فدراسیون اتفاقی نبوده است، افزود: کسب رتبه یازدهم کشور نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت مطلوب هیأت استان و فعالیت مستمر مربیان، ورزشکاران و فعالان این رشته است و انتظار می‌رود این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

رئیس فدراسیون اسکواش با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات کشوری در زنجان اظهار داشت: میزبانی رقابت‌های رده‌های سنی ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال به استان زنجان واگذار شده است که این رویدادها علاوه بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، می‌تواند آثار اقتصادی و گردش مالی مناسبی نیز برای استان به همراه داشته باشد.

عزیزی‌پور خاطرنشان کرد: البته با توجه به شرایط موجود در جنوب کشور، برگزاری این مسابقات فعلاً به تعویق افتاده است و زمان جدید آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی جذب حامیان مالی را یکی از مهم‌ترین نیازهای توسعه اسکواش استان‌ها دانست و گفت: استان زنجان از ظرفیت بالایی در حوزه صنایع، معادن و شرکت‌های بزرگ برخوردار است و انتظار می‌رود این مجموعه‌ها با ورود به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، از ورزش اسکواش حمایت کنند.

رئیس فدراسیون اسکواش افزود: هزینه تیم‌داری در لیگ جوانان در مقایسه با بسیاری از رشته‌های ورزشی چندان سنگین نیست و برای استانی با ظرفیت‌های اقتصادی زنجان، با مدیریت صحیح منابع، تأمین این هزینه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

وی توسعه ورزش همگانی را از دیگر اولویت‌های فدراسیون عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد بیمه‌شدگان ورزشی، جذب مخاطبان جدید و توسعه جامعه آماری اسکواش باید به‌صورت جدی در دستور کار هیأت استان قرار گیرد و برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها و در نظر گرفتن جوایز تشویقی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف داشته باشد.

عزیزی‌پور با اشاره به برخی مشکلات موجود در تأمین تجهیزات اسکواش اظهار کرد: طی پنج ماه گذشته به دلیل محدودیت‌های وارداتی، تأمین توپ و برخی تجهیزات این رشته با مشکلاتی همراه بوده است اما فدراسیون از مسیرهای مختلف، از جمله رایزنی و پیگیری از طریق سفارت، اقدامات لازم را برای تأمین نیاز استان‌ها انجام داده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی از اجرای برنامه‌های جدید فدراسیون برای توسعه زیرساخت‌های اسکواش خبر داد و افزود: یکی از برنامه‌های مهم، ارسال دیواره‌های قابل حمل اسکواش به استان‌ها برای نصب در پارک‌ها و بوستان‌ها است تا مردم بتوانند خارج از فضای بسته سالن‌ها با این رشته آشنا شوند و زمینه توسعه ورزش همگانی فراهم شود.

رئیس فدراسیون اسکواش ادامه داد: همچنین راه‌اندازی کورت‌های شیشه‌ای در مکان‌های پرتردد نظیر مراکز خرید و پاساژها در دستور کار قرار دارد تا اسکواش بیش از گذشته در معرض دید عموم قرار گیرد و در صورت موفقیت این طرح، امکانات مورد نیاز برای اجرای آن در استان زنجان نیز اختصاص خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه همه استان‌ها در قبال توسعه ورزش کشور مسئولیت دارند، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های موجود نباید از مسیر توسعه اسکواش فاصله گرفت و لازم است همه ظرفیت‌ها برای حفظ پویایی این رشته به کار گرفته شود.

عزیزی‌پور با اشاره به تغییرات مثبت ایجاد شده در فدراسیون، بهره‌گیری از مربیان خارجی، تمرکز بر استعدادیابی و توجه ویژه به رده‌های پایه را از مهم‌ترین عوامل موفقیت‌های اخیر اسکواش ایران برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بر روی نسل نوجوان و جوان، آینده این رشته را تضمین خواهد کرد.

وی همچنین به اهداف راهبردی فدراسیون اشاره کرد و افزود: حضور استان‌ها در لیگ جوانان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ است و تلاش داریم با تکمیل این زنجیره، مسیر رشد ورزشکاران از رده‌های پایه تا سطوح قهرمانی به شکل منسجم دنبال شود.

رئیس فدراسیون اسکواش در پایان از ورزشکاران، مربیان و اعضای خانواده اسکواش زنجان خواست با تمرینات منظم‌تر، تلاش بیشتر و تغییر نگرش نسبت به توانمندی‌های خود، از ظرفیت‌های موجود برای کسب نتایج ارزشمند در رقابت‌های ملی، آسیایی و بین‌المللی استفاده کنند و روند رو به رشد اسکواش استان را با قدرت ادامه دهند.