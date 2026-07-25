به گزارش خبرنگار مهر. قربان حاجی‌مشهدی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مجموعه عشایری استان واریز شده است.

وی افزود: این منابع با هدف تقویت خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار مجموعه‌های مختلف قرار می‌گیرد و لازم است دستگاه‌های مرتبط، گزارش اقدامات انجام‌شده و پروژه‌های اجراشده با استفاده از این اعتبارات را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به روند افزایش این پرداختی‌ها گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۶۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به مجموعه‌های مشمول در استان اختصاص یافت و این میزان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرد.

حاجی‌مشهدی در ادامه به موضوع عوارض آلایندگی پرداخت و بیان کرد: میزان آلایندگی واحدهای صنعتی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌شود و واحدهای مشمول، متناسب با شدت آلایندگی خود، بین نیم تا ۱.۵ درصد عوارض پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه عوارض آلایندگی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با عنوان «عوارض سبز» شناخته می‌شود، اظهار کرد: این نوع عوارض به‌صورت منطقه‌ای توزیع شده و منابع آن به شهر محل استقرار واحد آلاینده و مناطق همجوار اختصاص می‌یابد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱۳۵ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی میان شهرداری‌های گرگان و گنبدکاووس توزیع شد که ملاک تقسیم آن، سرانه جمعیتی بوده است.

وی همچنین گفت: در همین بازه زمانی حدود ۱۱۱ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش‌افزوده به حساب دهیاری‌ها و هشت میلیارد تومان نیز به حساب فرمانداری‌های استان واریز شده است.

حاجی‌مشهدی با اشاره به منابع حاصل از عوارض سبز افزود: حدود ۱۹ میلیارد تومان از این محل میان شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها توزیع شد که از این میزان، حدود ۱۰ میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها و ۱۴۶ میلیون تومان سهم فرمانداری‌ها بوده است.

وی درباره آخرین پرداختی‌های انجام‌شده نیز اظهار کرد: تا پانزدهم ماه جاری حدود ۷۲۰ میلیارد تومان از محل عوارض میان شهرداری‌ها، عشایر و فرمانداری‌ها توزیع شده که سهم شهرداری‌ها ۳۹۰ میلیارد تومان، فرمانداری‌ها ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و مجموعه عشایری نیز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از مالیات و عوارض، علاوه بر پاسخگویی به مطالبه عمومی، می‌تواند نقش این اعتبارات را در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی استان برای مردم روشن‌تر کند.