به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گلستان اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاران، طولانی بودن روند دریافت پاسخ از دستگاههای اجرایی بود که با برگزاری نشستهای تخصصی و بازنگری در فرآیندها، این زمان از حدود دو ماه به ۱۷ روز کاهش یافت.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موظف شدهاند استعلامهای مربوط به طرحهای سرمایهگذاری را در مهلت تعیینشده بررسی و پاسخ دهند تا سرمایهگذاران بدون اتلاف وقت بتوانند مراحل اجرای پروژههای خود را دنبال کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به حمایت ویژه مدیریت استان از طرحهای بزرگ اقتصادی گفت: پرونده سرمایهگذاران شاخص بهصورت مستقیم در جلساتی با حضور استاندار، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی بررسی میشود و در صورت نیاز، مدیران مربوطه برای رفع فوری موانع و تصمیمگیری در محل استانداری حضور مییابند.
کیانمهر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از محورهای اصلی سرمایهگذاری در گلستان دانست و افزود: با وجود محدودیتهای سالهای اخیر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در حوزه نیروگاههای خورشیدی استان جذب شده و اکنون بیش از هزار نفر در این بخش مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: چندین پروژه خورشیدی در نقاط مختلف استان در حال اجراست و مدیریت استان تلاش دارد با تسریع در روند صدور مجوزها و رفع موانع اجرایی، این طرحها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، فرصتهای شغلی جدید نیز ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و آسیای مرکزی اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر هیأتهای اقتصادی از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به گلستان سفر کردهاند و پس از سالها، زمینه ازسرگیری ارتباطات اقتصادی با ترکمنستان نیز فراهم شده است؛ ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه مبادلات تجاری استان ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه گلستان از ظرفیتهای قابلتوجهی برای اجرای طرحهای اقتصادی برخوردار است، اظهار کرد: تمامی سرمایهگذاران دارای اهلیت میتوانند در بخشهای تولید، صنعت، کشاورزی، انرژی و سایر حوزههای اقتصادی استان فعالیت کنند و از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
کیانمهر همچنین با اشاره به اعلام آمادگی بابک زنجانی و شرکت «داتوان» برای سرمایهگذاری در گلستان گفت: هرگونه سرمایهگذاری در چارچوب قوانین و ضوابط کشور بررسی خواهد شد و استان از حضور سرمایهگذاران واجد شرایط استقبال میکند.
وی یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی گلستان را کمبود زیرساختهای انرژی عنوان کرد و افزود: برای پاسخگویی به نیاز طرحهای جدید، استان به حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق نیاز دارد و تأمین این زیرساخت در اولویت برنامههای توسعهای قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: شماری از سرمایهگذاران نیز برای ورود به حوزه تولید برق و توسعه زیرساختهای انرژی اعلام آمادگی کردهاند و این موضوع با همکاری استانداری و دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
کیانمهر تأکید کرد: تسریع در فرآیندهای اداری، تکمیل زیرساختهای مورد نیاز و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه، زمینه اجرای طرحهای بزرگ، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در گلستان را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.
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