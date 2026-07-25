به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله عابدی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: اطلاعات مربوط به منابع مالی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف جمع‌آوری شده تا تصویری جامع از ظرفیت‌های موجود برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در اختیار مدیران استان قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بررسی روند شاخص‌های توسعه‌ای افزود: ارزیابی وضعیت استان باید بر پایه مقایسه گذشته، شرایط فعلی و اهداف پیش‌رو انجام شود تا تغییرات ایجادشده در بخش‌های مختلف به‌صورت دقیق مورد تحلیل قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه نرخ بیکاری از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود، گفت: بررسی روند این شاخص در سال‌های گذشته، جایگاه کنونی استان و مسیر دستیابی به اهداف تعیین‌شده، از موضوعاتی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

عابدی همچنین بر لزوم توجه به ظرفیت‌های بخش‌های صنعت، گردشگری و تولید تأکید کرد و افزود: اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری و اشتغال در شهرستان‌های استان باید به‌صورت دقیق تهیه و برای بررسی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه ارائه شود.

وی ادامه داد: روند جذب سرمایه‌گذاری در گلستان طی پنج سال گذشته نیز باید به‌طور کامل ارزیابی شود تا میزان سرمایه جذب‌شده، وضعیت کنونی استان و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال‌های آینده به‌روشنی مشخص باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان تأکید کرد: بررسی مستمر شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مبنای تعیین اولویت‌های توسعه استان خواهد بود و نتایج این بررسی‌ها در تدوین برنامه‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.