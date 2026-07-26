صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: فردا (دوشنبه، ۵ مرداد) در برخی نقاط استان گیلان و روز سه‌شنبه (۶ مرداد) در برخی نقاط استان‌های ساحلی دریای خزر، در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا پایان روز دوشنبه، در ساعات بعدازظهر و شب، نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: تا پایان فردا روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور ادامه دارد و از روز سه‌شنبه کاهش نسبی دما در این مناطق رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: طی پنج روز آینده، در برخی ساعات، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شمال شرق و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای تهران نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود.

ماندگاری هوای گرم تا دوشنبه در تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: تا روز دوشنبه (۵ مرداد)، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک مورد انتظار است.

وی ادامه داد: همچنین تا روز دوشنبه، ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران پیش‌بینی می‌شود و از روز سه‌شنبه (۶ مرداد) کاهش دما در این استان مورد انتظار خواهد بود.

ضیائیان در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره ناپایداری‌های موسمی، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، از امروز (یکشنبه، ۴ مرداد) تا پایان روز سه‌شنبه (۶ مرداد)، در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی استان‌های کرمان و فارس و همچنین شرق، شمال و غرب هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.