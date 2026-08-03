به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار داشت: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۶ اداره‌کل هواشناسی استان، از سه‌شنبه ۱۳ مرداد تا شنبه ۱۷ مرداد افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما همراه با وزش باد گرم و خشک، کاهش رطوبت نسبی و احتمال وقوع گردوغبار در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دمای هوا در مناطق شرقی استان ممکن است تا آستانه ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، از همه دستگاه‌های مسئول خواست تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط پیش‌رو، پیشگیری از خسارات احتمالی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان اتخاذ کنند.

حسن‌زاده همچنین از شهروندان خواست با توجه به افزایش محسوس دما، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.