طلای ارزشمند ملک‌ خطابی با شکست قهرمان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، رقابت‌های بین‌المللی بوکس ایروان که از ۳۰ تیرماه به میزبانی کشور ارمنستان آغاز شده است، امروز (شنبه، سوم مردادماه) فینال این رقابت برگزار شد و در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیررضا ملک‌ خطابی نماینده تیم ملی بوکس کشورمان موفق شد در فینال در راند اول در کمتر از یک دقیقه «هوسپیان»بوکسور ارمنستان را ناک اوت کرد و به طلای این رقابت ها دست یابد.

این بوکسور ارمنستانی در مسابقات جهانی صربستان مدال طلای بدست آورده بود، او یکی از بوکسورهای سرشناس کشور ارمنستان است.

پیش از این ملک‌ خطابی در نخستین مبارزه خود مقابل «تیرگان» از کشور ارمنستان به میدان رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، دو راند ابتدایی را کاملاً برتر از حریف پشت سر گذاشت. وی در ادامه نیز با ناک‌ اوت کردن حریف، پیروزی ارزشمندی را به دست آورد و راهی دیدار نهایی این رقابت‌ ها شد.

در این دوره از مسابقات هادی محمدنژاد، ملی‌پوش وزن ۹۰ کیلوگرم ایران، موفق به کسب برنز شد. ماردین فریدونی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم ایران در این رقابت ها موفق به کسب مدال نشد.

هدایت تیم ملی بوکس ایران در این مسابقات بر عهده جمال صنعتی، مربی تیم ملی بزرگسالان، است.