وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای میزبانی از زائران اربعین اظهار کرد: امسال تمامی ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به‌کار گرفته شده و موکب‌های کرمانشاه با آمادگی کامل در مسیر تردد زائران مستقر شده‌اند تا خدمات مورد نیاز را بدون وقفه ارائه دهند.

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی موکب‌های استان از ورودی کرمانشاه در شهرستان کنگاور آغاز می‌شود، افزود: این خدمات تا نقطه صفر مرزی خسروی ادامه دارد و زائران در تمام طول مسیر می‌توانند از امکانات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع ۳۶۴ موکب کرمانشاهی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین سازماندهی شده‌اند که از این تعداد، ۳۳۸ موکب در سطح استان کرمانشاه مستقر هستند و ۲۶ موکب نیز در خاک عراق فعالیت خواهند داشت تا روند خدمت‌رسانی به زائران پس از عبور از مرز نیز ادامه یابد.

محمدی با تأکید بر اینکه تمامی تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای زائران اندیشیده شده است، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه اسکان و تغذیه زائران وجود ندارد و ظرفیت‌های مناسبی برای پذیرایی از خیل مشتاقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر تأمین محل اسکان و وعده‌های غذایی، موضوع تأمین اقلام ضروری نیز به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است و اقلامی همچون آب آشامیدنی، یخ و نان به میزان مورد نیاز در مسیرهای تردد و مرز خسروی پیش‌بینی شده تا زائران در طول سفر با کمبود امکانات رفاهی مواجه نشوند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به نقش مرز خسروی در تردد زائران اربعین خاطرنشان کرد: این مرز به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، امکانات رفاهی گسترده و دسترسی مطلوب، کوتاه‌ترین و آسان‌ترین مسیر برای عزیمت به عتبات عالیات به شمار می‌رود.

محمدی در پایان از زائران خواست مرز خسروی را برای سفر اربعین انتخاب کنند و گفت: امیدواریم زائران عزیز با انتخاب این مرز، ضمن بهره‌مندی از خدمات و امکانات فراهم‌شده، سفری آسان، ایمن و خاطره‌انگیز را برای زیارت بارگاه نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تجربه کنند.