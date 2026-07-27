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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

چالش ویزا در مسیر جهانی؛ کشتی‌گیران ایران احتمالا راهی ترکیه می‌شوند

چالش ویزا در مسیر جهانی؛ کشتی‌گیران ایران احتمالا راهی ترکیه می‌شوند

مشکل صدور ویزای اسلواکی به مهم‌ترین دغدغه فدراسیون کشتی برای اعزام تیم‌های زیر ۲۰ سال تبدیل شده و در صورت تداوم این وضعیت، ملی‌پوشان برای دریافت روادید راهی ترکیه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان از ۲۵ مرداد تا اول شهریورماه به میزبانی اسلواکی برگزار خواهد شد و تیم‌های آزاد و کشتی قرار است در این مسابقات حضور پیدا کنند. کشتی ایران در ماه‌های پیش رو مسابقات زیادی پیش رو دارد. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان از فردا به میزبانی آذربایجان در مسابقات جهانی باید به میدان بروند. پس از آن مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال به میزبانی اسلواکی برگزار خواهد شد.

در شهریور و مهرماه هم مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار خواهد شد و دو تیم از کشتی‌گیران آزاد و فرنگی به این مسابقات اعزام خواهند شد. امسال برای اولین بار مسابقات جهانی بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار خواهد شد و به همین خاطر کار برای کشتی آزاد و فرنگی سخت است و قرار است تیم اصلی به مسابقات جهانی و یک تیم دیگر به بازی‌های آسیایی اعزام شوند.

در حال حاضر جدی‌ترین چالش پیش روی فدراسیون کشتی بحث ویزا برای ملی‌پوشان است. با توجه به تعطیلی اسلواکی در ایران هنوز کارهای مربوط به ویزای ملی‌پوشان انجام نشده است و مسئولان روابط بین‌الملل در تلاش هستند تا بتوانند ویزای اسلواکی برای ملی‌پوشان را از ایران تهیه کنند. با توجه به تعطیلی سفارت خانه اسلواکی و عدم صدور ویزا از داخل ایران به احتمال زیاد ملی‌پوشان کشتی برای صدور روادید به ترکیه سفر خواهند کرد تا از این طریق بتوانند ویزای اسلواکی را جهت حضور در مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال اخذ کنند.

عبدالرضا نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این خبر گفت: در حال حاضر به دنبال صدور ویزا هستیم و مسئولان روابط بین‌الملل این موضوع را پیگیری می‌کنند. اما از آنجا که همه مردم از کشتی توقع دارند و تیم‌ها هم برای این مسابقات زحمت زیادی کشیدند، حتی اگر موفق نشویم ویزا را از ایران تهیه کنیم، از طریق ترکیه اقدام به تهیه ویزا خواهیم کرد. البته طبیعتا هزینه آن بالا می‌رود اما ما در تلاش هستیم تا بهترین شرایط را برای ملی‌پوشان فراهم کنیم.

کد مطلب 6900417
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
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      امیدهای جهان در امریکا چی؟

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