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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

دادستان بهارستان: حقوق مردم قربانی ترک فعل مدیران نمی‌شود

دادستان بهارستان: حقوق مردم قربانی ترک فعل مدیران نمی‌شود

بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب بهارستان با تأکید بر صیانت از حقوق عامه گفت: دستگاه قضایی در برابر ترک فعل مدیران، تضییع حقوق مردم، گران‌فروشی و کم‌فروشی هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی، صبح دوشنبه، در جلسه شورای اداری بهارستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: دستگاه قضایی از مدیران قانون‌مدار، پاکدست و جهادی حمایت می‌کند، اما در برابر هرگونه ترک فعل، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع حقوق مردم با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی که رئیس دادسرای بهارستان است، افزود: مردم عملکرد مسئولان را بر اساس کیفیت خدمات، سرعت پاسخگویی و میزان اهتمام آنان به حل مشکلات ارزیابی می‌کنند و مدیران باید با حضور میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، از ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری کنند.

احمدی با اشاره به لزوم حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، رانت و اقداماتی که موجب تضییع حقوق مردم یا برهم خوردن آرامش جامعه شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دادستان بهارستان همچنین با انتقاد از تخلفات برخی نانوایی‌های شهرستان، خواستار تشدید نظارت‌ها بر این واحدهای صنفی شد و گفت: نانوایی‌هایی که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، حق گران‌فروشی یا تعیین قیمت‌های چندگانه را ندارند و در صورت تکرار تخلف، باید پلمب شوند.

وی در پایان از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، اصناف و تولیدکنندگان برای تلاش در مسیر خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و بر تداوم همکاری دستگاه‌ها برای افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6900431

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