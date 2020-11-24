بهمن روشنی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن ۹ آذر ماه سال جاری (۹۹/۹/۹) برخی زوجین با اصرار خواستار زایمان و تولد نوزادشان در این تاریخ هستند که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته این قبیل اقدامات و دستکاری تاریخ تولد نوزاد، آمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان را افزایش می‌دهد و در مواردی به قیمت جان نوزاد تمام می‌شود.

وی افزود: از طرفی انجام مداخلات غیر ضروری و تعجیل در ختم بارداری به لحاظ تاریخ مذکور، مادر را نیز در معرض خطرات بعضاً کشنده و یا با ریسک عوارض بسیار شدید قرار می‌دهد و با توجه به اینکه بر اساس مستندات موجود جهانی، زنان باردار در صورت ابتلاء به کرونا در معرض خطر بیشتری در مقایسه با زنان غیر باردار در سنین باروری هستند و از طرفی در شرایط حاضر احتمال وجود موارد ابتلاء بدون علامت بیماری کرونا در جامعه وجود دارد، عوارض مداخلات غیر ضروری مانند سزارین‌های غیر ضروری نیز نگرانی جدی نظام سلامت درباره تأمین سلامتی مادران و نوزادان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: لذا بدین وسیله از کلیه همکاران شاغل در بخش‌های مرتبط با سلامت مادران و نوزادان از جمله متخصصین محترم زنان، اطفال، بیهوشی، ماما و پرستاران محترم حوزه بهداشت و درمان انتظار می‌رود با روشنگری و آموزش والدین در خصوص خطرات این اقدام و مدیریت زایمان‌های طبیعی که در تاریخ مذکور به صورت خود به خودی و بدون مداخله انجام می‌شوند، به ارتقا سلامت مادران و نوزادان استان کمک نمایند.

وی ادامه داد: از مردم فهیم و محترم استان نیز انتظار می‌رود با همکاری همه جانبه با کادر بهداشت و درمان در این راستا کوشا باشند.

روشنی تصریح کرد: بر همین اساس بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آن روز به طور مستمر در کلیه بخش‌های زایمانی استان به منظور رعایت دستورالعمل‌ها که شامل توجه به سن بارداری در زمان ختم حاملگی (کمتر از ۳۹ هفته ممنوع است)، توجه به اندیکاسیون سزارین (بدون دلیل قانونی و پذیرفته شده سزارین انجام نشود) و از انجام مداخلات غیر ضروری در فرآیند زایمان حضور خواهند داشت.