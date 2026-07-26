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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۷

تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و هفتمین قرار همدلی

تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و هفتمین قرار همدلی

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و هفتمین قرار همدلی برگزار شد.

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کد مطلب 6898993

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