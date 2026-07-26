https://mehrnews.com/x3cFpN ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۷ کد مطلب 6898993 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۷ تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و هفتمین قرار همدلی یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و هفتمین قرار همدلی برگزار شد. دریافت 149 MB کد مطلب 6898993 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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