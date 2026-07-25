به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی شنبه شب در دیدار رئیس و جمعی از کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه به مناسبت هفته ملی مهارت و همچنین پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، با تبریک این هفته و قدردانی از تلاشها و خدمات مجموعه آموزش فنی و حرفهای، نقش مهارتآموزی را در توانمندسازی نیروی انسانی، اشتغالزایی و پیشرفت جامعه بسیار مهم و اثرگذار دانست.
امام جمعه گناوه با استناد به آیات و روایات، بر اهمیت فراگیری دانش، مهارت و کار همراه با تخصص تأکید کرد .
وی افزود: گسترش آموزشهای مهارتی، زمینهساز رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه خواهد بود و لازم است این حوزه بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
در ابتدای این دیدار، ابراهیم حسینی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه، ضمن تبریک هفته ملی مهارت و پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، گزارشی از عملکرد، برنامهها، آمار فعالیتها و دستاوردهای این مرکز ارائه کرد.
وی همچنین به بیان مهمترین مسائل، دغدغهها، چالشهای موجود در مسیر توسعه آموزشهای مهارتی و همکاریها و قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرایی شهرستان پرداخت.
در پایان این دیدار، به پاس حمایتهای فرهنگی و معنوی امام جمعه گناوه، تصویر تمثال «قائد شهید امت و شهید سردار سلیمانی» به ایشان اهدا شد.
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