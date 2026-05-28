فرونشست جاده سورک - نکا بدون خسارت مهار شد

مرتضی بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محدوده روستای اسرم در جاده سورک به نکا به دلیل وجود قنات شاهد فرونشست بودیم.

وی افزود: خوشبختانه با حضور به هنگام عوامل راهداری پلیس راه انتظامی و سایر نیروهای امدادی هیچ گونه خسارت مالی و جانی در این حادثه رخ نداد.

فرماندار میاندورود گفت: عملیات فنی و تخصصی برای ترمیم جاده آغاز شده و پیش بینی می شود تا ساعات آینده این مشکل به طور کامل برطرف شود.

بابایی در ادامه با اشاره به مدیریت ترافیک در منطقه بیان کرد: از ورودی اول تا ورودی دوم روستای اسرم ماموران راهنمایی و رانندگی پلیس راه انتظامی و نیروهای راهداری مستقر شده اند تا با هدایت خودروها از بروز ترافیک جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند ترمیم و همکاری دستگاه های مرتبط تردد در این مسیر به زودی به حالت عادی بازگردد.