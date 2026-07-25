معاون وزیر نفت: ۷۶ درصد از منابع گازی کشور در دریا قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی شنبه شب در نشست آغاز فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی خراسان رضوی اظهار کرد: با وجود اینکه از سال ۱۴۰۳ کشور درگیر ناترازی انرژی شد، دوران سختی را پشت سر گذاشتم اما فرصت ارزشمندی نیز شکل گرفت و در همه مردم نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شد.

معاون وزیر نفت بیان کرد: استانهایی مانند خراسان رضوی از قبل اقداماتی را به صورت پراکنده در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی انجام داده بودند اما برخی استانهای دیگر دچار توهم فراوانی انرژی بوده و حتی برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گفتند که «وقتی کشوری دارنده دومین مخازن گاز دنیا است، چرا وضعیت گاز مطلوب نیست».

وی با بیان اینکه ۷۶ درصد از منابع گازی کشور در دریا قرار دارد، گفت: تاکنون در ۱۱۰ کیلومتر از سواحل دریا استحصال گاز انجام شده اما ۸۰ درصد از کل مصرف گاز کشور مربوط به نیمه شمالی است که گاه به ۹۵ درصد نیز می رسد، این موضوع به نوعی ناترازی در مصرف گاز است.

توکلی با اشاره به اینکه شرایط اجتماعی و اقلیمی کشور، تجمع جمعیت را به سمت شمال سوق داده است، افزود: به طور طبیعی هر گونه افزایش تولید گاز در بالادست نیاز به سرمایه دارد، تاکنون نیز سرمایه گذاری داخلی و خارجی زیادی در حوزه گاز انجام گرفته است.

معاون وزیر نفت اضافه کرد: نوع گازرسانی به بخشهای مختلف کشور باعث شده است که گاز ۷۳ درصد از سبد انرژی اش را به خود اختصاص دهد که در هیچ جای دنیا این گونه نیست از سوی دیگر نیروگاه های حرارتی کشور نیز بیش از ۸۳ درصد از مصرف انرژی خود را محدود به گاز کرده اند، صنایع نیز حدود ۳۰ درصد از کل گاز کشور را در طول سال مصرف می کنند.

وی با اشاره به وجود انرژی پاک فراوان در کشور اظهار کرد: متاسفانه به صنایع برنامه درستی ندادیم تا یکی از مهمترین پارامترهای خود در واحدهایشان را قیمت انرژی قرار دهند، از سوی دیگر ملاحظاتی در هر دوره نسبت به افزایش قیمت انرژی صورت گرفته و همه اینها باعث شده که ناترازی ها از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در اوج مصرف عبور کند و در زمستان مجبور شویم علی رغم میل باطنی، محدودیتهایی در مصرف انرژی بخشهای مولد کشور ایجاد کنیم.

توکلی راه برون رفت از این ناترازی را شرکتهای کارور گاز طبیعی ذکر و بیان کرد: استفاده از این روش که در دنیا نیز امتحان شده است، مصوبه هیات وزیران بوده و همراهی شرکتهای معدنی و صنعتی را نیاز داشته که تاکنون همراهی خوبی هم داشته اند.

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه «جنگ امروز، جنگ انرژی است»، از اجرایی شدن مصوبه قانونی استفاده از شرکت‌های کارور گاز در دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد: با اصلاح تعرفه‌های گازی ضمن کاهش ۵.۲ درصدی مصرف، عدالت در بهره‌مندی از منابع انرژی محقق شده است.

وی در تشریح اقدامات اخیر این شرکت در راستای مدیریت ناترازی انرژی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت چهاردهم در حوزه انرژی مصوبه استفاده از شرکت‌های «کارور گاز» (ESCO) در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه است. در این مسیر شرکت ملی گاز به عنوان پیشگام، نرم‌افزارهای لازم را برای تعیین تکلیف دستورالعمل‌های اجرایی تهیه کرده است.

توکلی با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۸ قرارداد کاروری گاز طبیعی در سطح کشور منعقد شده که سهم خراسان رضوی از این تعداد سه مورد است، افزود: طرح کاروری با هدف کاهش مصرف انرژی از طریق هوشمندسازی، اصلاح زیرساخت‌ها مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و فرهنگ‌سازی اجرا و در این مدل، گواهی صرفه‌جویی به کارور اعطا می‌شود که بازگشت سرمایه را تضمین کرده و منافع آن علاوه بر دولت به بخش‌های خانگی، تجاری و صنعت مولد می‌رسد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اصلاح تعرفه‌های گاز پس از ۱۴ سال و بدون ایجاد تنش اجتماعی، عنوان کرد: پیش‌تر تعرفه‌ها در ۱۲ پله دسته‌بندی می‌شد که در دنیا بی‌سابقه بود اما اکنون این دسته‌بندی به چهار پله کاهش یافته است.

وی با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور این تغییرات گفت: با اصلاح صورت گرفته ۷۰ درصد جمعیت کشور در پله نخست قرار گرفتند و گاز مصرفی ۱۰ درصد از اقشار کم‌درآمد نیز رایگان شده است در پله چهارم که تنها شامل؛ ۱.۳۳ درصد از جمعیت کشور است، ۶ درصد منابع گازی مصرف می‌شد که با بازرسی‌های صورت‌گرفته تخلفات متعددی از جمله استفاده‌های تجاری غیرمجاز با تعرفه خانگی، وجود استخرهای متعدد در خانه‌های مجلل و اسراف انرژی در ویلاها شناسایی و اصلاح شد.

توکلی با اشاره به ناترازی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور از اقدامات انجام شده در راستای بهینه‌سازی ۱۲۷ هزار مترمکعب گاز خبر داد و گفت: اگر پروژه‌های بهینه‌سازی با همکاری استانداران و سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی تا پایان دولت چهاردهم با جدیت دنبال شود، بخش بزرگی از چالش ناترازی حل خواهد شد.

معاون وزیر نفت ضمن تقدیر از همکاری استانداران به‌ویژه عملکرد مطلوب خراسان رضوی در مدیریت انرژی سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: امروز برای نخستین بار پروژه‌های بهینه‌سازی دارای متولی مشخص شده‌اند و امیدواریم با تکیه بر اساس‌نامه‌ای دقیق و عملیاتی، گام‌های موثری برای عبور از شرایط سخت ناترازی انرژی در زمستان پیش رو برداشته شود.