به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در چهارمین نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی اخیر بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: شعار اربعین امسال،«مثلی لا یبایع مثله»، نامگذاری شده و مشت گره کرده رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز نماد بیرق‌های اربعین است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر بعنوان «طریق‌الحسین» نام‌گذاری شده افزود: زائران خارجی از کشورهای همسایه مرز شرقی از طریق استان بوشهر به مرز شلمچه اعزام می‌شوند که پیش‌بینی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به این عزیزان به‌عمل آمده است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: سه تیم عملیاتی و درمانی شامل ۱۰۰ نفر توسط جمعیت هلال احمر استان و همچنین ۱۶۳ نفر نیز در قالب ۱۶ تیم پزشکی از طرف جامعه بسیج پزشکان استان به کشور عراق اعزام شده‌اند.

جهانیان با بیان اینکه ۱۳ کمیته ذیل ستاد اربعین استان فعال هستند گفت: تاکنون بیش از ۴۶ هزار نفر از هم‌استانی‌های عزیز از طریق سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود روند ثبت‌نام، افزایشی باشد.

وی اضافه کرد: ۲۹۵ موکب مردمی از استان بوشهر برای خدمات‌رسانی به زائران فعال شده‌اند که ۲۰۵ موکب در مسیرهای مواصلاتی داخل استان، ۱۱ موکب در مرز شلمچه، ۱۱ موکب در نجف، ۲۳ موکب در مسیر نجف به کربلا و ۴۵ موکب در شهر کربلا مستقر هستند و حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر در این موکب‌ها فعالیت و ارائه خدمت دارند.