توسعه پروازهای خارجی در فرودگاه ساری/ پایان پروژه های کوتاه مدت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشازمینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران شورای حمل و نقل مازندران در ساری افزود: هم اکنون مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی هر بخش، منطقه یا کشوری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقویت زیرساختهای بخش حمل و نقلی بویژه در حوزه هوایی آن نقاط است.

وی اظهار داشت: هم اکنون مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر بوده که با بین المللی شدن فرودگاه دشت ناز ساری، زمینه افزایش پروازهای خارجی در این استان فراهم شده است.

برقراری پروازهای روزانه به تهران



مدیرکل فرودگاههای مازندران با اشاره به برقراری پروازهای روزانه ساری به تهران و افزایش پروازهای مناطق دیگر کشور از طریق فروذگاههای سه گانه مازندران، تصریح کرد: این استان با دارا بودن سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر می تواند در عرصه های مختلف بین المللی موثر و مفید فایده باشد.

مشازمینی با بیان اینکه آیتم های کمک به فرودگاه متاسفانه هنوز در مازندران وجود ندارد، یادآور شد: با افزایش پروازها می توانیم مشاغل غیرمستقیم متعددی را در استان فراهم کنیم.

این مسئول شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در مازندران با اعلام اینکه پروژه های کوتاه مدت فرودگاههای استان به پایان رسیده و 80 درصد پروژه های میان مدت فرودگاههای استان را صورت دادیم، اظهار داشت: به دنبال توسعه پروازهای خارجی در پروژه های بلند مدت فرودگاههای مازندران هستیم.

وی از پیگیری این اداره کل برای راه اندازی پرواز مستقیم ساری به دبی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیصلاح امیدواریم نخستین پرواز ساری به دبی اوایل سال 92 از طریق فرودگاه دشت ناز ساری صورت گیرد.

راه اندازی پرواز ساری قشم



مدیرکل فرودگاههای مازندران با اشاره به اینکه پرواز ساری به قشم را در دستور کار راه اندازی داریم، افزود: هم اکنون روزانه هفت پرواز از تهران به ساری و مشهد از طریق شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود.

وی از افزایش پروازهای عتبات عالیات در فرودگاه ساری از هفته دو پرواز به بیشتر خبر داد و گفت: پروازهای مستقیم ساری به بغداد و نجف در فرودگاه ساری در جریان است.

مشازمینی با بیان اینکه نخستین پرواز زائران حج عمره از بیستم دیماه امسال از طریق فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری آغاز می شود، اظهار داشت: در ششماهه نخست امسال بالغ بر 150 هزار مسافر داخلی و 100 هزار مسافر خارجی از طریق فرودگاههای مازندران جابجا شدند.

مدیرکل فرودگاههای مازندران با اشاره به اینکه باند پرواز فرودگاه رامسر تا اواخر امسال در قالب پروژه های مهرماندگار بهره برداری می شود، افزود: نصب دستگاه کمک به کنسلی پروازها با صرف اعتبار سه میلیارد تومانی در فرودگاه نوشهر انجام شد.

قرار گیری دشت ناز در ایکائو



وی میزان فعلی سرمایه گذاری در فرودگاه ساری را بالغ بر 20 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برج مراقبت فرودگاه ساری تا فروردین ماه 92 در ارتفاع 31 متر با صرف اعتبار 4.5 میلیارد تومان بهره برداری می شود.

مشازمینی از آغاز عملیات اجرایی سالن مستقبلین فرودگاه ساری با صرف اعتباری معادل 12.5 میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه ظرف 30 ماه آینده بهره برداری می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با تجزیه میاندرود از ساری و تبدیل آن به شهرستان جدید و قرار گیری فرودگاه دشت ناز در حوزه جغرافیایی این شهرستان آیا نام فرودگاه تغییر می یابد، گفت: نام فرودگاه دشت ناز ساری در سازمان جهانی هوانوردی ایکائو ثبت شده و تحت هیچ شرایطی این نام قابل تغییر نخواهد بود.

مدیرکل فرودگاههای مازندران گفت: هم اکنون پروازهای فرودگاه ساری به صورت هفتگی به مقاصد شیراز، مشهد، تهران، عسلویه، اهواز و بندرعباس انجام می شود.