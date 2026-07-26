مسکن ملی سلطانیه به پیشرفت ۷۵ درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای در جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح مسکن ملی سلطانیه، افزود: عملیات احداث این پروژه ۲۴ واحدی در زمینی به مساحت ۲ هزار ۶۵۰ مترمربع از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

وی اظهار داشت: میانگین آورده متقاضیان تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان بوده و مابقی از تسهیلات ساخت استفاده شده است.

خواجه ای افزود: این پروژه در حال حاضر در مرحله کاشی کاری است و درصورت تامین به موقع آورده متقاضیان دی ماه سال جاری به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و گفت: طرح هادی در ۵۳۲ روستای بالای ۲۰ خانوار استان اجرا شده و تاکنون میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان ۷۵ درصد و در سطح کشور ۷۲ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی را از دیگر فعالیت های مهم این نهاد برشمرد و ادامه داد: از مجموع ۹۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان، تا کنون ۶۷ درصد مقاوم سازی شده است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۱۰ شاهد مقاوم سازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی در سطح استان باشیم.