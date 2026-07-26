حسینی: بانوان فرهنگی کردستان الگوهایی اثرگذار برای نسل آینده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفواد حسینی صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی آراستگی و پوشش ظاهری در محل کار که با حضور بانوان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش و مدیریت‌های آموزش و پرورش نواحی یک و دو سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نیروهای توانمند، متخصص و مدیریتی آموزش و پرورش را بانوان تشکیل می‌دهند و حضور آنان در مسیر تحقق اهداف آموزشی و تربیتی اثرگذار است.

وی افزود: بانوان فرهنگی علاوه بر مسئولیت‌های سازمانی، به دلیل جایگاه اجتماعی خود می‌توانند الگوهایی تأثیرگذار برای دانش‌آموزان، به ویژه دختران، باشند و آنان را برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی آماده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت بانوان در ساختار مدیریتی ادامه داد: بانوان شاغل در آموزش و پرورش از توانایی و شایستگی لازم برای پذیرش مسئولیت‌های مختلف برخوردارند و باید فرصت پیشرفت و ارتقای سازمانی بر اساس قابلیت‌های آنان فراهم شود.

حسینی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که واگذاری مسئولیت به بانوان توانمند و متعهد، با افزایش دقت، مسئولیت‌پذیری و اعتمادسازی همراه بوده و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بزرگ‌ترین دستگاه فرهنگی کشور است، گفت: این مجموعه در شکل‌دهی به نگرش، باور و هویت نسل آینده نقش اساسی دارد و فرهنگیان نیز به واسطه جایگاه اجتماعی خود، همواره به عنوان الگوهای رفتاری و فرهنگی در جامعه شناخته می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین بر ضرورت فراهم کردن محیط کاری امن و آرام برای بانوان تأکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا بانوان فرهنگی با آرامش و اطمینان، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در مسیر تحقق اهداف تعلیم و تربیت به کار گیرند.